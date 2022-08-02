Квартальний продаж Check Point зріс на 9% до 571 млн дол.

2 августа 2022 г., 13:35

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Check Point Software Technologies опублікувала результати за підсумками другого кварталу. Вони перевершили прогнози, збільшивши прибуток на 2% завдяки двозначному зростанню доходів від продуктів і підписок для захисту хмарних та інших мереж від ескалації кібератак.



«Останній рік попит на кібернетичні засоби та сервіси залишався здоровим, і я сподіваюся, що таким він і залишиться», заявив журналістам виконавчий директор та засновник компанії Гіл Швед (Gil Shwed).



Однак, голова Check Point попередив, що в майбутньому існує багато невизначеностей через слабкість глобальної економіки та проблеми з ланцюжком постачання, які підвищили витрати та обтяжили бізнес компанії. Але «ми залишаємося досить позитивними», підкреслив Швед аналітикам, як доповідає Reuters.



Ізраїльська компанія прогнозувала дохід у третьому кварталі на рівні 555-585 млн дол., а скоригований прибуток на акцію – 1,60-1,72 доларів.



Check Point повідомила, що в період з квітня по червень її прибуток досяг 1,64 долара на акцію без урахування одноразових статей, у порівнянні з 1,61 долара роком раніше. Виторг зросла на 9% до 571 млн дол. Аналітики очікували, що виробник отримає 1,62 долара на акцію при доході в 560 млн дол.



За останній квартал кібератаки зросли на 32%, тоді як просунутих атак, таких як програми-вимагачі, зросли на 59%, що підкреслює критичну потребу в забезпеченні кібербезпеки, наголосив Гіл Швед.



Check Point перейшла до системи безпеки, яка в першу чергу захищає корпоративні мережі, хмару та співробітників, які працюють віддалено. Дохід від підписки на сервіси безпеку зріс на 14% за квартал.



Швед доповів, що після шести придбань за останні кілька років Check Point, маючи 3,7 мільярда доларів готівкою, може продовжити цей процес. «Завжди складно знайти відповідні компанії, і ми (постійно шукаємо) правильні цілі», — сказав він. - «Я впевнений, що в середньому та довгостроковому плані ми знайдемо більше можливостей».



Check Point заявила, що викупила акції на суму 325 мільйонів доларів у минулому кварталі в рамках своєї програми викупу акцій.

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