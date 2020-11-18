Стартап, объединяющий сетевые технологии и кибербезопасность, стал миллиардером

18 ноября 2020 г., 16:15

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Компания Cato Networks, разработавшая Cato Cloud — первую в мире облачную платформу Secure Access Service Edge (SASE), объявила о получении 130 млн долл. от группы венчурных инвесторов во главе с Lightspeed Venture Partners. С этим раундом финансирования капитализация компании превысила миллиард долларов, открыв очередному израильскому стартапу вход в престижный клуб «единорогов».

Платформы, получившие в 2019 году с лёгкой руки Gartner название SASE, это новая категории решений, которые переопределяют архитектуру коммуникаций и безопасности в единый облачный сервис.

«SASE — самая горячая область ИТ, и этот раунд финансирования еще раз закрепляет лидерство Cato на этом рынке», — говорит Шломо Крамер (Shlomo Kramer), генеральный директор и соучредитель Cato Networks. По его словам, конкуренция в данном сегменте стремительно возрастает, так как всё больше крупных игроков, включая Juniper, Cisco, Fortinet, PaloAlto, HPE и VMware, дополняют свои предложения продуктами SASE, обычно, путём поглощения специалистов по программно-определяемым глобальным сетям (SD WAN). Однако из них «только Cato Cloud создавалось с нуля как глобальная конвергентная облачная служба SASE», — утверждает Крамер.

Платформа Cato Networks работает на базе глобальной сети, которая состоит из более, чем 50 так называемых точек присутствия по всему миру. Организации могут использовать её для маршрутизации трафика между своими облачными средами, центрами обработки данных, офисами и другими сайтами. Она также подходит для поддержки удалённых сотрудников.

Арсенал средств киберзащиты этой платформы включает в себя межсетевой экран для блокирования неавторизованными подключений, движок выявления вредоносных программ и ряд других программных компонентов. Новейшим дополнением, анонсированном в этом месяце, стала система машинного обучения для анализа угроз. Эта система снижает нагрузку на ИТ-команды, помогая выявлять и отсеивать ложные предупреждения средств безопасности, из-за которых законный трафик данных ошибочно помечается как вредоносный.

Клиентская база Cato Networks на сегодняшний день насчитывает свыше 650 корпоративных заказчиков. По информации стартапа, его платформа обслуживает более 200 тыс. удалённых сотрудников клиентских организаций и более 7 тыс. корпоративных локаций в 100 странах мира.

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