В октябре ведущие поставщики ноутбуков вышли на новый рекорд

18 ноября 2020 г., 17:05

По итогам октября 2020 г. пять ведущих мировых вендоров ноутбуков добились очередного рекордного объема поставок — по версии Digitimes Research представители Тор-5 совместно отгрузили свыше 17 млн устройств без учета разъемных моделей. Сравнительно высокий результат достигнут преимущественно за счет рынков США и Европы, вошедших в традиционный пиковый сезон спроса. Свой вынужденный вклад также внесла пандемия коронавируса, из-за которой сохранялся повышенный интерес к мобильным ПК для дистанционной работы и обучения.

HP вернулась к росту за счет высоких поставок ноутбуков для образования и непрофессионального использования. Dell опередила Lenovo и стала вторым крупнейшим вендором. Хорошим подспорьем для поставщика оказались хромбуки для американского образовательного рынка. Поставки Lenovo в месячном сопоставлении слегка просели, что объясняется завершением крупных контрактов на отгрузку хромбуков в Японию. Кроме того, интерес к ноутбукам на приоритетном китайском рынке оказался слабее, нежели в США и Европе.

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