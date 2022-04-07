Спроби кибератак периметра Укренерго зросли втричі за воєнний час

7 апреля 2022 г., 16:53

0

Tweet

За даними CERT-UA, енергетичний сектор України входить до однієї з найпопулярніших цілей кіберзловмисників під час війни. Проте енергопостачання в Україні працює стабільно.



Від початку вторгнення росії в Україну спроби атакувати периметр компанії Укренерго зросли втричі у порівнянні з довоєнним часом. У лютому-березні кількість атак була найбільшою, пік атак – напередодні приєднання України до ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity, європейська мережа системних операторів передачі електроенергії) і напередодні вторгнення, – розповів в інтерв’ю голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.



Всі кібератаки були безуспішними. Проте вони тривають і нині. Російські хакери навіть не ховаються. На певних етапах вони сканували систему, використовуючи російські IP-адреси.



«Хто здійнює атаки, ми прекрасно розуміємо. На якомусь етапі нашу систему сканували, не ховаючись, з IP адреси однієї з федеральних служб росії. Це спроба завадити подальшій інтеграції до ENTSO-E», – уточнює Кудрицький.



Головною метою хакерів була спроба завадити приєднанню української енергосистеми до ENTSO-E. Адже з початком агресії росії білоруська система, наприклад, повністю відключилась від зовнішнього світу. Україна не може собі цього дозволити і не планує.



Те, що під час вторгнення і до нього "Укренерго" не постраждало від кібератак, – результат попередніх двох років роботи, протягом яких компанія створила сильну систему кіберзахисту. Вона захищає як адміністративну мережу, яка пов’язана з інтернетом, так і технологічну мережу, яка є серцем енергосистеми. Рівень захисту останньої є кратно вищим.



“Всі наші системи відповідають найвищим світовим стандартам, і якість нашої команди, яка у змаганнях з кібербезпеки поступається лише команді Держспецзв’язку, і інвестиції в обладнання, зокрема центр обробки даних. Ми змогли захиститися, бо готувалися правильно”, каже Володимир Кудрицький.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet