SolarWinds презентує SW1 для управління складними гібридними середовищами

Компанія SolarWinds оголосила про запуск SW1 - агентного AI-напарника, побудованого на базі SolarWinds Agentic Framework.



Як повідомляється, нова розробка покликана перевести ІТ-команди від реактивного вирішення проблем до моделі автономної операційної стійкості. SW1 забезпечує єдиний довірений інтерфейс для управління інфраструктурою в локальних дата-центрах, приватних та публічних хмарах, а також у складних гібридних архітектурах. Платформа використовує принципи AI by Design для забезпечення безпеки та відповідального використання штучного інтелекту.



Система дозволяє фахівцям використовувати природну мову для запитів до агентів, отримуючи уніфіковані дані про продуктивність, потужність та стан здоров'я систем. За словами головного продуктового директора компанії Каллена Чілдресса (Cullen Childress), SW1 звільняє фахівців від операційного навантаження, дозволяючи їм зосередитися на стратегічному проектуванні. Платформа вже доступна для користувачів SolarWinds Observability у форматах SaaS та Self-Hosted, надаючи можливості швидкого виявлення аномалій та автоматизації рутинних процесів.



SolarWinds також анонсувала розширення функціоналу SW1 протягом 2026 року, що включатиме автономне вирішення інцидентів та прогнозування ризиків для SLO та SLA. Майбутні оновлення дозволять системі автоматично генерувати сценарії виправлення помилок на основі існуючих баз знань, виявляти некеровані активи та створювати налаштування моніторингу. Крім того, AI-напарник зможе фільтрувати дубльовані сповіщення, корелювати пов'язані сигнали та виділяти найбільш критичні проблеми, що значно знизить рівень інформаційного шуму для адміністраторів.



Випуск SW1 демонструє перехід індустрії від пасивних інструментів моніторингу до активних агентних систем, здатних до самостійного прийняття рішень. Головна перевага SolarWinds полягає у створенні цілісної екосистеми, де AI не просто аналізує дані, а діє як повноцінний суб'єкт управління інфраструктурою. Це дозволяє організаціям радикально скоротити час відновлення систем після збоїв та мінімізувати вплив людського фактору в критичних ситуаціях, що особливо важливо для складних багатохмарних середовищ.



Водночас впровадження таких систем несе певні ризики, пов'язані з довірою до автоматизованих висновків AI. Трансформація ролі ІТ-спеціаліста в "оркестратора" вимагає нових навичок перевірки та контролю алгоритмів, оскільки помилка автономної системи може призвести до масштабних збоїв.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI