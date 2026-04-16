У Держспецзв’язку затвердили вимоги щодо реагування на кіберінциденти

16 апреля 2026 г., 10:25

0

Tweet

Держспецзв’язку повідомило про продовження родовжуємо системну роботу над зміцненням національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози: затверджено нові Вимоги до організаційно-технічної спроможності національної команди CERT-UA, галузевих та регіональних команд реагування (CSIRT).



Оцінка та розбудова спроможності кожної команди тепер здійснюються за чотирма ключовими категоріями параметрів:



організаційні: визначають правовий статус команди, організаційну структуру та регламенти взаємодії всередині установи тощо;



людські: встановлюють вимоги до професійної компетенції співробітників, їхньої кваліфікації, регулярного навчання та дотримання етичних стандартів роботи;



інструментальні: визначають необхідний перелік технічних засобів, ПЗ та інфраструктури, необхідних для ефективного виявлення та аналізу кіберзагроз;



процесуальні: регламентують чіткі алгоритми надання сервісів, процедури обробки кіберінцидентів та рівні управління інформаційними потоками.



Зазначається, що встановлення означених вимог дозволяє уніфікувати роботу суб’єктів національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки в Україні. Це гарантує, що кожна команда незалежно від її підпорядкування володіє необхідним мінімумом ресурсів та знань для відсічі агресору в кіберпросторі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI