lifecell відновив покриття у Бучі за допомогою супутникової системи Starlink

7 апреля 2022 г., 15:35

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Оператор lifecell включив дві базові станції у м.Буча, які забезпечують роботу всіх технологій, 2G/3G/4G, за допомогою обладнання Starlink від SpaceX. Після звільнення Київської області від окупації оператор lifecell продовжує відновлювати мобільний зв'язок в населених пунктах, де раніше забезпечити покриття було неможливо через військові дії.



У Бучі Київської області відновлено мобільний зв’язок lifecell за допомогою підключення базових станцій до системи супутникового інтернету Starlink. Використання такої системи дозволяє швидко відновити мережу в регіонах, де транспортна мережа фізично пошкоджена і її ремонт потребує часу. Супутникова складова як компонент транспортної мережі – це революційне рішення для українського ринку, яке в умовах війни дозволяє операторам швидко відновлювати зв’язок на звільнених територіях.



Як підкреслюється, використання Starlink не залежить від звичайної інтернет-інфраструктури, адже супутникова система стійка до пошкоджень і здатна забезпечити безперебійне з'єднання.



Відтепер зв’язком lifecell на базі Starlink забезпечено Бучанську міську раду, Ірпінську центральну міську лікарню (м.Буча), місцеву продуктову мережу, аптечну інфраструктуру та всіх абонентів оператора, які наразі перебувають у Бучі.



Базові станції працюють у повній конфігурації 2G/DCS1800, 3G/UMTS2100 та 4G/LTE2100/LTE2600. В середньому за годину абоненти lifecell у Бучі здійснюють 1800 дзвінків та використовують 6.3 ГБ допомогою технології Starlink.



За останню добу повністю відновлений зв’язок у таких населених пунктах Київської області: Немішаєве, Микуличі, Капітанівка, Мила, Дмитрівка, Макарів, Фасівочка, частково – Ворзель, Гостомель, Мироцьке.



Можливість мати зв’язок із рідними та близькими – це безцінно під час війни. lifecell продовжує цілодобово працювати, щоб забезпечувати стабільну роботу мережі, адже послуги оператора можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.



Раніше lifecell вже повідомляв про відновлення зв’язку у 34 населених пунктах Київської області та на Чернігівщині після деокупації ЗСУ.

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