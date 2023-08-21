Співзасновник Adobe, розробник PostScript та PDF Джон Уорнок пішов з життя на 82-му році

21 августа 2023 г., 12:25

0

Tweet

Співзасновник компанії Adobe Джон Уорнок (John Warnock) помер у суботу у віці 82 років, йдеться в заяві компанії, поширеній рано вранці в неділю.



Причина його смерті не розголошується.



"Це сумний день для спільноти Adobe та індустрії, для якої він був натхненником протягом десятиліть", - сказав генеральний директор Adobe Шантану Нараєн (Shantanu Narayen) в електронному листі, надісланому співробітникам.



Уорнок став співзасновником Adobe у 1982 році разом з Чарльзом Гешке (Charles Geschke), який на жаль помер два роки тому.



Джон Уорнок пішов у відставку з посади генерального директора у 2000 році і був головою ради директорів, яку він ділив з Гешке, до 2017 року.



Першою публікацією та темою дипломної роботи Варнока 1964 року стало доведення теореми, що вирішує радикал Джекобсона для матриць зі скінченними рядками. У своїй докторській дисертації (1969 р.) Варнок описав алгоритм видалення невидимих поверхонь, що став використовуватися у рендерингу складних зображень.



Під час роботи в компанії Evans & Sutherland, що займалася комп'ютерною графікою у Джона Варнока з'явилася ідея створення мови програмування PostScript, це був 1976 рік. Він з 1978 року працював разом з Гешке в Xerox PARC. Проте, через розбіжність поглядів, щодо подальшого розвитку технології InterPress, з керівництвом Xerox, вони покидають цю компанію, щоб в 1982 році заснувати Adobe.



Весною 1991 року Варнок розпочав роботу над системою Camelot, що згодом стала форматом файлу Portable Document Format.

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD