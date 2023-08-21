IDC прогнозує зростання світового ринку квантових обчислень до 7,6 млрд дол. у 2027 році

21 августа 2023 г., 11:25

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IDC опублікувала свій другий прогноз розвитку світового ринку квантових обчислень, згідно з яким витрати клієнтів на квантові обчислення зростуть з торішніх 1,1 млрд дол. до 7,6 млрд дол. у 2027 році. Це означає п'ятирічний середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні 48,1%. Прогноз включає базові квантові обчислення як послугу, а також допоміжні та суміжні квантові обчислення як послугу.



Новий прогноз IDC значно нижчий за попередній щодо квантових обчислень, який був опублікований у 2021 році. Тим часом на витрати клієнтів на квантові обчислення негативно вплинули кілька факторів, серед яких: повільніший, ніж очікувалося, прогрес у розробці квантового обладнання, що відтермінувало потенційну віддачу від інвестицій; поява інших технологій, таких як генеративний штучний інтелект, які, як очікується, запропонують більшу цінність для кінцевих користувачів у короткостроковій перспективі; а також низка макроекономічних факторів, таких як підвищення процентних ставок та інфляції, а також перспектива економічної рецесії.



IDC очікує, що ринок квантових обчислень продовжуватиме повільніше зростати, доки не буде оголошено про велику розробку квантового обладнання, яка призведе до квантової переваги. До того часу більша частина зростання буде зумовлена дозріванням квантових обчислень як сервісної інфраструктури та платформ, а також зростанням інтенсивних обчислювальних робочих навантажень, придатних для квантових технологій.



Аналітики також очікує, що інвестиції в ринок квантових обчислень будуть зростати на 11,5% в середньорічному обчисленні протягом прогнозованого інтервалу 2023-2027 років, досягнувши майже 16,4 млрд дол. до кінця періоду. Це включає в себе інвестиції, зроблені державними та приватними установами, внутрішні асигнування (витрати на НДДКР) від постачальників технологій і послуг, а також зовнішнє фінансування від венчурних капіталістів і фірм прямого інвестування. Особливо слід відзначити зростаючий інтерес до квантових обчислень з боку світових урядових установ, з яких 14 (13 країн плюс Європейський Союз) оголосили про квантові ініціативи, що триватимуть кілька років і принесуть мільярди доларів на дослідження в галузі квантових обчислень.



Мільярди доларів, що виділяються на дослідження і розвиток квантових обчислень, призвели до нещодавніх досягнень в апаратному і програмному забезпеченні квантових обчислень, а також до появи нових методів пом'якшення і придушення помилок. Ці досягнення підживлюють припущення, що досягнення короткострокової квантової переваги можливе за допомогою сучасних шумових квантових систем середнього масштабу (NISQ). Очікується, що в довгостроковій перспективі ці інвестиції призведуть до створення великомасштабних квантових систем, здатних вирішувати деякі з найскладніших проблем, які стоять перед сучасними вченими та інженерами, що спричинить сплеск витрат клієнтів наприкінці прогнозованого періоду.



IDC бачить 2022 р. як рік, багатий на події в індустрії квантових обчислень. Стратегічні підходи, реалізовані для досягнення короткострокової квантової переваги за допомогою систем NISQ, стали більш визначеними, оскільки постачальники опублікували дорожні карти квантових обчислень, підкреслюючи методи поліпшення масштабування кубітів, а також нові методи мінімізації та придушення помилок. Щоб покращити доступність і зручність використання квантових систем, раніше недоступні квантові модальності стали доступними для експериментів кінцевих користувачів. І це тоді як інші постачальники квантового обладнання оголосили про партнерство для локального розгортання квантових систем, а постачальники квантового програмного забезпечення надали безпроблемні програмні пропозиції для неквантових спеціалістів. Нарешті, постачальники квантового обладнання та програмного забезпечення оголосили про очікуваний запуск нових платформ наукових прискорювачів, які допоможуть в інтеграції квантових технологій, штучного інтелекту і високопродуктивних обчислень.



"Навколо квантових обчислень і того, коли квантові обчислення зможуть забезпечити квантову перевагу, для яких випадків використання і коли, було багато галасу, - сказала Хізер Уест (Heather West), доктор філософії, науковий керівник, менеджер з досліджень в IDC в галузі корпоративної інфраструктури. - Сьогоднішні системи квантових обчислень можуть бути придатні лише для невеликих експериментів, але з часом вони продовжують розвиватися, як барабанний дріб. Організації не повинні відмовлятися від інвестицій у квантові ініціативи зараз, щоб бути готовими до квантових технологій у майбутньому".

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