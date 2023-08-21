Проникнення смартфонів в мережі lifecell становить 84,6%

21 августа 2023 г., 13:45

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За заявою lifecell, у II кварталі 2023 р. дохід оператора збільшився на 36,5% на річній основі — до 2903,2 млн грн, порівняно з 2127,3 млн грн у II кв. 2022 р., переважно завдяки вищому ARPU і зростанню споживання мобільного інтернету.



Показник EBITDA у II кварталі 2023 р. збільшився на 39,3% на річній основі — до 1715,1 млн грн, як порівняти з 1230,9 млн грн у II кв. 2022 р. У результаті маржа EBITDA у II кв. 2023 р. зросла до 59,1% проти 57,9% в аналогічному періоді 2022 р.



Капітальні інвестиції у II кварталі 2023 р. виросли на 119,4% до 1445,6 млн грн проти 659 млн грн у II кв. 2022 р.



У результаті операційної діяльності у II кварталі 2023 р. lifecell зафіксував чистий прибуток обсягом 611,5 млн грн, порівняно з 27,4 млн грн чистого збитку у II кв. 2022 р.



Активна тримісячна абонентська база lifecell у II кварталі 2023 р. залишалась стабільною — 8,6 млн (8,6 млн у I кв. 2023 р.). Активна тримісячна абонентська база користувачів 4.5G зросла на 5,5% на річній основі. Зазначено, що оператор lifecell продовжує демонструвати найвищий показник проникнення смартфонів в мережі, який на кінець II кв. 2023 р. становив 84,6%.



У звітному періоді активний тримісячний ARPU зріс на 36,1% в річному обчисленні та становив 112,7 грн проти торішнього показника 82,8 грн у II кв. 2022 р. Водночас показник 12-місячного активного MoU зменшився за рік на 20,3% до 128 хвилин (проти 160,7 хвилини у II кв. 2022 р.).

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