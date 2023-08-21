 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Проникнення смартфонів в мережі lifecell становить 84,6%

21 августа 2023 г., 13:45
0 
 

За заявою lifecell, у II кварталі 2023 р. дохід оператора збільшився на 36,5% на річній основі — до 2903,2 млн грн, порівняно з 2127,3 млн грн у II кв. 2022 р., переважно завдяки вищому ARPU і зростанню споживання мобільного інтернету.

Показник EBITDA у II кварталі 2023 р. збільшився на 39,3% на річній основі — до 1715,1 млн грн, як порівняти з 1230,9 млн грн у II кв. 2022 р. У результаті маржа EBITDA у II кв. 2023 р. зросла до 59,1% проти 57,9% в аналогічному періоді 2022 р.

Капітальні інвестиції у II кварталі 2023 р. виросли на 119,4% до 1445,6 млн грн проти 659 млн грн у II кв. 2022 р.

У результаті операційної діяльності у II кварталі 2023 р. lifecell зафіксував чистий прибуток обсягом 611,5 млн грн, порівняно з 27,4 млн грн чистого збитку у II кв. 2022 р.

Активна тримісячна абонентська база lifecell у II кварталі 2023 р. залишалась стабільною — 8,6 млн (8,6 млн у I кв. 2023 р.). Активна тримісячна абонентська база користувачів 4.5G зросла на 5,5% на річній основі. Зазначено, що оператор lifecell продовжує демонструвати найвищий показник проникнення смартфонів в мережі, який на кінець II кв. 2023 р. становив 84,6%.

У звітному періоді активний тримісячний ARPU зріс на 36,1% в річному обчисленні та становив 112,7 грн проти торішнього показника 82,8 грн у II кв. 2022 р. Водночас показник 12-місячного активного MoU зменшився за рік на 20,3% до 128 хвилин (проти 160,7 хвилини у II кв. 2022 р.).

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  