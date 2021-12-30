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SpaceX привлекла 337,4 млн долл. инвестиций

30 декабря 2021 г., 9:25

Как сообщает Reuters, компания SpaceX Илона Маска привлекла 337,4 млн долл. в виде долевого финансирования. Эта информация была представлена в нормативной документации в среду.

По данным CNBC, капитализация SpaceX, среди инвесторов которой Alphabet и Fidelity Investments, достигла 100 млрд долл. после вторичной продажи акций в октябре. В апреле компания привлекла около 1,16 млрд долл. также в виде долевого финансирования.

SpaceX конкурирует с космическим предприятием Blue Origin бывшего генерального директора Amazon.com Джеффа Безоса и Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона  в растущей группе коммерческих ракетных предприятий.

По данным Morgan Stanley, к 2040 году оборот в космической индустрии может составить 1 триллион долларов.

Маск заявил ранее в этом году, что SpaceX отправит свои ракеты Starship на Марс задолго до наступления 2030 года.

SpaceX уже отправила множество грузов и несколько космонавтов на Международную космическую станцию и выполняет заказы NASA.

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