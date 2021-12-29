Volvo Cars и Northvolt откроют центр разработок аккумуляторных технологий

29 декабря 2021 г., 16:55

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В рамках партнерства двух компаний, о котором было объявлено ранее, Volvo Cars и Northvolt подписали соглашение об обязательствах по созданию совместного предприятия по разработке и соответствующему стандартам устойчивого развития производству аккумуляторов для следующего поколения полностью электрических автомобилей Volvo.



Компании откроют совместный центр исследований и разработок в Гетеборге. Этот шаг станет частью программы инвестирования 30 миллиардов шведских крон в разработку и производство аккумуляторных батарей.



За созданием центра исследований и разработок в Гетеборге последует строительство нового завода в Европе, где будут выпускаться современные аккумуляторные батареи следующего поколения. Ожидается, что точное месторасположение завода будет окончательно утверждено в начале 2022 года.



Потенциальная годовая производственная мощность завода будет составлять до 50 гигаватт-часов (ГВт·ч), что позволит обеспечить батареями приблизительно полмиллиона автомобилей в год. Строительство завода начнется в 2023 году, а начало масштабного производства запланировано на 2026 г. Ожидается, что на заводе будет работать до 3 000 человек.



Центр исследований и разработок будет расположен в непосредственной близости от собственных R&D-мощностей Volvo Cars и от существующего инновационного кампуса Northvolt под названием Northvolt Labs в шведском городе Вестерос. Такое расположение обеспечит синергетический эффект и эффективность разработки технологий батарей.



«Наше партнерство с Northvolt обеспечит поставку высококачественных, создаваемых с учетом требований устойчивого развития, аккумуляторных батарей для нового поколения электромобилей Volvo, – заявил генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson). – Оно усилит наши ключевые компетенции и наши позиции на пути превращения в производителя исключительно электромобилей».



Помимо соглашений о поставках аккумуляторных батарей, партнерство с Northvolt обеспечит европейские потребности в батареях, что является частью амбициозных планов Volvo Cars по электрификации. Компания планирует, что уже к середине этого десятилетия до 50% от общего объема продаж будет приходиться на электромобили, а к 2030 году будет завершен переход к продаже исключительно электромобилей.



На днях также стао известно, что Northvolt запустила в шведском городе Шеллефтео на своих линиях производство первых серийных литиевых батарей призматической формы.



Northvolt, помимо Volvo Cars также активно сотрудничает с компаниями BMW и Volkswagen.

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