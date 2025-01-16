Microsoft створила окрему команду CoreAI

16 января 2025 г., 9:35

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Корпорація Microsoft офіційно повідомила про створення інженерної команди.

Генеральний директор компанії Сатья Наделла зазначив, що ця команда необхідна для того, щоб впоратися з потенційними величезними змінами в процесах розробки програмного забезпечення, повʼязаними з розвитком штучного інтелекту.

«2025 рік буде пов'язаний з додатками, які змінять всі категорії ПЗ. Більше, ніж будь-яка попередня зміна платформи, це вплине на кожен рівень стека додатків. Це схоже на одночасне впровадження графічного інтерфейсу, інтернет-серверів та хмарних баз даних у стек додатків. Тридцять років змін стискаються до трьох років!», написав у блозі Сатья Наделла.

Голова Microsoft висловив думку, що компанія має намір «створювати агентські програми з пам'яттю, правами та простором дій, які успадковуватимуть потужні можливості моделі». «І ми адаптуємо ці можливості для підвищення продуктивності та безпеки для різних ролей, бізнес-процесів та галузей. Крім того, те, як ми створюємо, розгортаємо і підтримуємо код для цих додатків АІ, також фундаментально змінюється і стає агентним», зазначив він.

Згадка про «агентне» програмне забезпечення - це посилання на новий клас програм штучного інтелекту, розроблених для аналізу даних, повʼязаних із певним бізнес-процесом або завданням, які самостійно пропонують або ініціюють дії.

Наделла вважає, що для створення штучно інтелектуальних агентних додатків і робочих процесів потрібен «новий стек додатків, орієнтованих на АІ, з новими шаблонами інтерфейсу користувача, середовищами виконання, що дозволяють створювати додатки з агентами, організовувати роботу декількох агентів, а також переосмисленим рівнем управління і спостережливості».

Microsoft зрозуміла, що потрібно зробити, щоб досягти цієї мети, але для цього потрібна спеціальна команда. Саме така інженерна структура й була створена і отримала назву «CoreAI – Platform and Tools».

Керівником CoreAI назначено Джея Парікха (Jay Parikh), який понад 11 років займав посаду віцепрезидента і глобального директора з інженерних питань у Meta (Facebook).

До групи увійдуть деякі співробітники відділу розробників Microsoft, інші - з команди платформи штучного інтелекту в Редмонді, і навіть «деякі ключові команди з офісу технічного директора».

Перед новою організацією поставлено завдання «створити наскрізний стек Copilot & AI для наших внутрішніх і зовнішніх клієнтів, щоб вони могли створювати і запускати програми та агенти АІ». Команда також відповідатиме за GitHub Copilot, що відображає потенціал агентного АІ в автоматизованому створенні коду, якщо йому дозволять аналізувати існуючі бази коду та активність розробників.

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