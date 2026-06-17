Використання AI не має бути самоціллю

17 июня 2026 г., 17:25

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Meta запроваджує контроль над витратами співробітників на штучний інтелект. Як пише The Information, компанія розіслала меморандум приблизно 6000 співробітникам, у якому повідомила про плани обмежити споживання токенів. Використання штучного інтелекту для внутрішніх потреб обійдеться Meta в мільярди доларів у 2026 році, і з 2027-го компанія переходить до структурованого управління – з бюджетами, лімітами та централізованою панеллю AI Gateway для відстеження витрат у реальному часі. Паралельно Meta заохочуватиме інженерів використовувати власного кодового асистента MetaCode замість сторонніх інструментів на кшталт Claude від Anthropic.

Це та сама Meta, яка в листопаді оголосила AI-driven impact обов’язковою вимогою до співробітників, а навесні всередині компанії працював лідерборд Claudeonomics – рейтинг 250 співробітників за обсягом спожитих токенів. У результаті люди запускали AI-агентів на паралельні завдання спеціально для накрутки, і за 30 днів витрати зросли з 60,2 до 73,7 трлн токенів, після чого рейтинг скасували. Тепер, перевіривши правильність закону Гудхарта («Коли показник стає ціллю, він перестає бути хорошим показником») на своєму бюджеті, компанія продовжить шукати новий напрямок, куди й побіжить усією юрбою. Бо в місії компанії є про move fast, але немає про reach goals.

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