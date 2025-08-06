AI Gemini від Google допоможе створити невеличку дитячу книгу з ілюстраціями та аудіо

6 августа 2025 г., 13:35

Google пропонує новий спосіб втілити ваші ідеї в життя. Просто опишіть Gemini будь-яку історію, яку тільки можете уявити, і AI-помічник створить унікальну 10-сторінкову книгу з ілюстраціями та аудіосупроводом. Можна також додати власні фотографії та файли як джерело натхнення для Gemini. Доступні будь-які стилі: від піксельного мистецтва і коміксів до пластилінової анімації чи розмальовок. Результат можна завантажити у форматі PDF для спільного використання або друку.

Ця функція доступна у Gemini понад 45 мовами, включно з українською. Ви Доступ до цієї функції можна отримати через посилання gemini.google.com/storybook; Gem-бот Storybook, ввівши запит, наприклад, «Створи персоналізовану книгу про…», у рядок запиту.

Нова функція була розроблена для батьків та освітян, щоб допомогти їм захопливо розповісти дітям про складні наукові концепції, сімейні та суспільні принципи, використовуючи просту мову та зображення.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6