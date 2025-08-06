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AI Gemini від Google допоможе створити невеличку дитячу книгу з ілюстраціями та аудіо

6 августа 2025 г., 13:35

AI Gemini від Google допоможе створити невеличку дитячу книгу з ілюстраціями та аудіосупроводом

Google пропонує новий спосіб втілити ваші ідеї в життя. Просто опишіть Gemini будь-яку історію, яку тільки можете уявити, і AI-помічник створить унікальну 10-сторінкову книгу з ілюстраціями та аудіосупроводом. Можна також додати власні фотографії та файли як джерело натхнення для Gemini. Доступні будь-які стилі: від піксельного мистецтва і коміксів до пластилінової анімації чи розмальовок. Результат можна завантажити у форматі PDF для спільного використання або друку.

Ця функція доступна у Gemini понад 45 мовами, включно з українською. Ви Доступ до цієї функції можна отримати через посилання gemini.google.com/storybook; Gem-бот Storybook, ввівши запит, наприклад, «Створи персоналізовану книгу про…», у рядок запиту.

Нова функція була розроблена для батьків та освітян, щоб допомогти їм захопливо розповісти дітям про складні наукові концепції, сімейні та суспільні принципи, використовуючи просту мову та зображення.

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