SanDisk представляє технологічну платформу UltraQLC

6 августа 2025 г., 15:35

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Компанія Sandisk продемонструвала високоємний корпоративний NVMe SSD місткістю 256 ТБ, який є проривом в області місткості зберігання, продуктивності та енергоефективності, що стало можливим завдяки новій платформі UltraQLC корпоративного рівня від Sandisk. Платформа UltraQLC, що пропонує виняткову місткість, знаменує собою значне досягнення в області архітектури NAND, побудованої на основі комбінації BiCS8 QLC CBA NAND, спеціальних контролерів і передових системних оптимізацій.



У міру розвитку робочих навантажень і бізнес-вимог в епоху AI флешнакопичувачі повинні ставати більш настроюваними, щоб відповідати складним робочим навантаженням. Новий твердотільний накопичувач SANDISK 256 ТБ1 NVMe, побудований на платформі UltraQLC, призначений для інтенсивних робочих навантажень, пов'язаних з AI, таких як збір і підготовка даних, а також швидкі озера даних штучного інтелекту з високою продуктивністю та енергоефективністю, при цьому покращуючи сукупну вартість володіння для додатків з високою місткістю в гіпермасштабній хмарі.



«У міру переходу до наступного етапу ери AI флешнакопичувачі стають важливим фактором, що забезпечує інтелектуальні високопродуктивні робочі навантаження», — сказав Хуррам Ісмаїл (Khurram Ismail), директор з продуктів Sandisk. «Наша платформа UltraQLC — це результат багаторічної роботи й досвіду зі створення гнучкої та надійної архітектури, яка забезпечує виняткову місткість і максимальну продуктивність при збереженні ефективності. Це дозволяє нам ще більше розширити наш портфель продуктів для задоволення потреб AI у великих масштабах і допомагає нашим клієнтам працювати швидше, обробляти більше даних і перетворювати їх на реальні інновації».



Відзначається, що SSD SANDISK UltraQLC 256 ТБ1 NVMe встановлює новий стандарт для гіпермасштабованих флешнакопичувачів, спеціально розроблених для швидких інтелектуальних озер даних, що забезпечують роботу AI у великих масштабах. Завдяки нижчій затримці, вищій пропускній здатності та більшій надійності, він забезпечує продуктивність, необхідну для найвимогливіших сучасних робочих навантажень AI. Ключові інновації включають:



- Direct Write QLC, який усуває буферизацію SLC, забезпечуючи безпечний запис при втраті живлення на першому проході



- BiCS8 2Tb QLC die, що подвоює щільність зберігання при збереженні компактних розмірів кристала



- Оптимізація енергоспоживання UltraQLC, яка використовує динамічне масштабування частоти для підвищення продуктивності до 10% при заданому рівні енергоспоживання (прогнозується)



- Масштабований багатоядерний контролер, який допомагає забезпечити високу пропускну здатність і довговічність при екстремальних місткостях



- Профіль зберігання даних (DR), який скорочує кількість циклів DR до 33% (прогнозується), підвищуючи надійність, відмовостійкість і безперервний доступ до даних при одночасному зниженні енергоспоживання



SSD SANDISK SN670 128 ТБ1 NVMe і SSD SANDISK UltraQLC 256 ТБ1 NVMe будуть доступні у формфакторі U.2 в першій половині 2026 року, а додаткові формфактори з'являться пізніше в тому ж році.

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