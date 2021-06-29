Softprom підтвердила компетенцію у сфері хмарних рішень AWS для роздрібної торгівлі

29 июня 2021 г., 12:35

Компанія Softprom, Advanced Consulting Partner в мережі Amazon Web Services, повідомила про отримання статусу AWS Retail Competency.

Даний статус підтверджує наявність компетенції та професіоналізм спеціалістів Softprom в проєктуванні, розробці архітектури та створенні інфраструктури на платформі AWS для компаній з ритейл сектора.

Статус має на увазі наявність в Softprom сильної команди сертифікованих технічних і бізнес фахівців, а також успішних реалізованих проєктів з підтвердженими референсами, наданими компаніями користувачів.

Нові підтверджені компетенції світовим лідером хмарних сервісів відкривають доступ до передових практик організації ІТ інфраструктури на базі хмарних технологій в Україні для галузі роздрібної торгівлі.

Вперше в цьому році, для української retail індустрії, компанія Softprom – Advanced Consulting Partner в мережі AWS, запланувала цикл освітніх онлайн заходів по сервісах AWS.

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