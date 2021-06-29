Рост мирового рынка публичных облачных услуг IaaS превысил 40%

29 июня 2021 г., 13:25

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Мировой рынок услуг, связанный с моделью обслуживания в облачных вычислениях «Инфраструктура как услуга» (IaaS), по итогам 2020 г. вырос на 40,7% «YoY», — сообщает Gartner. Таким образом, за год объём в денежном выражении вырос с 45,7 до 64,3 млрд долл.

Провайдеры гипермасштабируемых ЦОД продолжали развивать распределенные облачные и периферийные решения, позволяющие расширять охват публичных облаков. Здесь на руку сыграл тот факт, что многочисленные организации в разгар пандемии коронавируса полагались в своей работе именно на публичные облака.

В 2020 г. пятерка ведущих провайдеров оставила за собой 80% рынка, а почти 90% его участников сумели показать рост собственного бизнеса.

Безоговорочное лидерство с долей рынка в размере 41% оставалось за Amazon. В то же время, рост бизнеса компании оказался ниже среднерыночного показателя. Расположившаяся на второй строке рейтинга Microsoft улучшила результат годичной давности почти на 60%. Глобальный кризис в области здравоохранения и нарушения привычной для многих рабочей среды в период пандемии заставили существующих клиентов Microsoft Azure обратить внимание на критически стойкие к нагрузкам рабочие среды. К примеру, в здравоохранении возникла потребность в приложениях с ботами на базе искусственного интеллекта. В рознице появились новые запросы к эффективности на фоне массового перехода к онлайновой работе с потребителями.

Главный IaaS-провадйер Китая — Alibaba — за год сумел увеличить выручку с 4 до 6 млрд долл. Наилучший рост выручки — в районе 105% — компания отметила в образовательном секторе, где платформа DingTalk активно использовалась для удаленной работы и дистанционного обучения студентов.

Благодаря второму кряду году роста выручки, превышающем 200%, Huawei впервые попала в Тор-5 крупнейших компаний. Свыше 90% суммы в 2,7 млрд долл. пришлось на клиентов из Китая.

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