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Смартфонами владеет половина жителей Земли

29 июня 2021 г., 11:45

Смартфонами владеет половина жителей Земли

По оценкам исследователей из Strategy Analytics, на сегодняшний день смартфоны используют почти 4 млрд жителей нашей планеты.

Для того чтобы выйти на этот знаковый для отрасли рубеж понадобилось долгих 27 лет. В частности, если в 1994 г. пользователей подобных устройств начитывалось не более 30 тыс., то уже в 2012 г. была взята высота в 1 млрд пользователей. По состоянию на июнь 2021 г. база расширилась до 3,95 млрд пользователей при численности жителей Земли в пределах 7,9 млрд человек.

Коммерческие продажи первого современного смартфона — IBM Simon — начались в 1994 г. в США. На волне постепенного роста интереса к подобным продуктам особенно запомнились Nokia 9110 Communicator в 1998 г. и Ericsson R380 для Европы в 2000 г. Мощные стимулы рынок получил в 2007 г. с выходом Apple iPhone и в 2008 г. с появлением ОС Google Android.

Прогнозируется, что следующая знаковая величина в 5 млрд пользователей смартфонов будет достигнута уже в 2030 г.

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