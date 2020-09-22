“Софтпром” отмечает 21 год работы на рынке

22 сентября 2020 г., 17:28

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В начале сентября 1999 г. была основана “Софтпром”, штат которой на тот момент состоял из двух сотрудников, они же и были учредителями компании.



На первых порах ассортимент компании состоял в основном из игрового ПО (Electronic Arts, SEGA, Vivendi (World of Warcraft)).



Со временем начал расти спрос на корпоративное ПО и “Софтпром” подписывает прямые контракты с компаниями PROMT, Dr. Web, Borland и др. Вскоре компания становится обладателем самого большого портфеля поставщиков программного обеспечения в Украине.



В 2002 г. “Софтпром” организовала первое мультивендорное мероприятие в Украине и странах СНГ по программному обеспечению, которое превратилось в международную конференцию SOFTPROMotion.



Компания “Софтпром” зарекомендовав себя отлаженной логистикой, целенаправленной работой по развитию канала, профессиональной технической поддержкой на территории Украины, начала получать предложения от вендоров заняться дистрибьюцией и в других странах СНГ.



В 2006 году “Софтпром” открывает собственный Учебный Центр и становится первым авторизованным тренинг центром в Украине одного из мировых лидеров по разработке программного обеспечения компании RedHat.



К 2007 году компания принимает решение об открытии первых региональных компаний на территории Республики Беларусь и Молдовы, и открывает компанию SOFTPROM Distribution GmbH в Австрии для налаживания системной работы по экспорту из Европы.



Годом спустя “Софтпром” подписывает дистрибьюторский контракт с компанией Autodesk, мировым лидером в области САПР, и создает собственную License Compliance группу, которая стала необходимостью для развития нового направления в компании.



В 2009 г. “Софтпром” выходит на новые территории и открывает представительства в Азербайджане и Казахстане.



Появление в 2010 г. в портфеле вендоров с аппаратными решениями потребовало от компании “Софтпром” получения опыта импорта и сертификации оборудования в странах СНГ.



Конкуренция в ИТ-дистрибьюции нарастает и в 2011 г. компания начинает трансформацию в VAD-дистрибьютора. Одной из задач становится переход от схемы только обслуживания канала и обеспечения логистики к активной генерации и работе в сделках.



Группа компаний “Софтпром” расширяет свое присутствие в странах СНГ и в 2012 г. открывает представительства в Грузии и Узбекистане.



К сентябрю 2013 года портфель “Софтпром” насчитывает уже более 40 дистрибьюторских контрактов от крупнейших мировых производителей. Штат группы компаний состоит из 92 квалифицированных специалистов, которые обеспечивают продвижение и развитие рынка программного обеспечения на территориях 9 стран.



В 2014 г. “Софтпром” получает дистрибьюторский контракт rapid7, CyberArk и направление ИТ Безопасности становится одним из основных в компании



“Софтпром” и ERC в 2015 г. объявляют о слиянии и расширении бизнеса. Компания работает под брендом SOFTPROM by ERC. Годом спустя открывается направление “Hardware” и стартует работа в Польше.



В 2017 компания становится партнером Amazon AWS и открывает облачное подразделение. Открывается отдел видеонаблюдения и систем безопасности.



“Софтпром” подписывает соглашения с рядом САПР/ГИС вендоров в 2019 г. и создает отдельное направление автоматизации и проектирования. В этот же год компания начинает работать в Румынии и Армении. Рост бизнеса достигает 50%.



В нынешнем году компания возвращается к бренду SOFTPROM, в ее портфеле уже более 90 вендоров, в штате более 150 сотрудников. SOFTPROMotion проводится в условиях пандемии виртуально и это становится самым большим 3D-ивентом в Европе в сегменте ИТ. В нынешнем году “Софтпром”, несмотря на непростые сложившиеся обстоятельства, выходит на рынок Германии.

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