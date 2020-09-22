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Avast Smart Life для 5G позволит операторам связи защищать абонентов на уровне сети

22 сентября 2020 г., 16:45
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Компания Avast объявила о выпуске Smart Life для 5G, первого решения для обеспечения безопасности «умного дома», готового к работе с сетями пятого поколения. Решение поставляется в виде виртуализированной сетевой функции (VNF) и позволяет операторам защищать умные дома своих абонентов и все подключенные к ним устройства на уровне виртуального маршрутизатора. В основе технологии обнаружения угроз – искусственный интеллект Avast. Решение сканирует трафик и мгновенно блокирует угрозы на всех устройствах клиентов.

Возможности Smart Life для 5G:

  • Защита домашней сети: позволяет пользователям узнать, какие устройства подключены к домашней сети. Smart Life оповестит в случае обнаружения необычного поведения на любом устройстве и заблокирует злоумышленников, которые попытаются получить доступ к устройству;
  • Безопасность в любом месте: защищает устройства, будь то PC, Mac, Android или iOS, даже вне дома;
  • Родительский контроль: позволяет фильтровать контент (включая социальные сети и видео) и приложения, к которым имеют доступ дети. Родители смогут в любое время приостанавливать доступ к сети или к отдельным услугам, например, к таким, как онлайн-игры, видео. Службы геолокации помогают присматривать за детьми, получать оповещения, когда ребенок уходит за пределы разрешенной территории.

Avast Smart Life для 5G позволит операторам связи защищать абонентов на уровне сети


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