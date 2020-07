Snapdragon 865 Plus 5G получил прирост производительности на 10%

9 июля 2020 г., 17:15

+11

голос Tweet

Компания Qualcomm Technologies представила мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform.



Это решение является продолжением развития флагманской платформой Snapdragon 865, на базе которой уже анонсированы и разрабатываются более 140 устройств — как утверждатеся, самые оригинальные разработки премиум-класса на основе единой мобильной платформы этого года.



Отмечается, что новую платформу Snapdragon 865 Plus отличают повышенная общая производительность.



«Решая задачу масштабирования 5G, мы продолжаем совершенствовать наши премиальные мобильные платформы 8-й серии, наращивая производительность и энергоэффективность и реализуя следующее поколение возможностей фото- и видеосъемки, игр и искусственного интеллекта, — отметил Алекс Катузиан (Alex Katouzian), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения мобильной связи Qualcomm Technologies — Развивая успех Snapdragon 865, новая платформа Snapdragon 865 Plus обеспечит улучшение характеристик флагманских смартфонов следующей волны».



Snapdragon 865 Plus с модемной системой Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System позволяет реализовать глобальную связь 5G, новейшее решение Qualcomm AI Engine 5-го поколения обеспечивает максимальные возможности платформы. Производитель заявил, что благодаря полному спектру премиальных функций Snapdragon Elite Gaming платформа Snapdragon 865 Plus обладает игровыми возможностями на уровне десктопов. Впервые на мобильном устройстве реализованы такие функции, как обновляемые драйверы GPU и упреждающий рендеринг (forward rendering), ультраплавный игровой процесс в 5G-сети с частотой обновления до 144 кадров/сек и поддержка в играх 10-битного формата HDR, обеспечивающая кинематографическую деталировку с отображением более миллиарда цветов.



Тактовая частота центрального процессора Qualcomm Kryo 585 повышена до 3,1 ГГц (прирост 10%), а производительность рендеринга графического процессора Qualcomm Adreno 650 выросла на 10%.



Анонсы коммерческих устройств на базе Snapdragon 865 Plus ожидаются в 3-м квартале 2020 г.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации