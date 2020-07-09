На базе HPE Edge Orchestrator провайдеры смогут предложить сервисы граничных вычислений

9 июля 2020 г., 17:45

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Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила HPE Edge Orchestrator – решение, работающее по модели «ПО как услуга» и позволяющее телекоммуникационным компаниям предоставлять своим заказчикам инновационные сервисы граничных вычислений, как на границе своей сети, так и в инфраструктуре заказчика. Благодаря HPE Edge Orchestrator, компании могут расширить свое предложение, включив в него каталог приложений для обработки данных на границе сети, которые заказчики могут развертывать в сотнях мест в один клик. Данное решение дает операторам связи возможность монетизировать свои сети 5G совместно с облачными сервисами, обеспечивая при этом низкую задержку при обработке данных, повышенную безопасность и высокую степень удобства использования для своих заказчиков.

Аналитики ожидают в следующем десятилетии рост граничных вычислений, когда информационно емкие нагрузки – приложения для работы с ИИ, машинным обучением, дополненной и виртуальной реальностью – будут размещаться на границе сети. Телеком операторов располагают тысячами периферийных точек, обеспечивающих работу сетей мобильной и фиксированной связи, и за счет этого у них есть уникальная возможность стать лидерами на рынке сервисов в области граничных вычислений. Более того, согласно недавнему исследованию IDC, 40% предприятий доверяют своим операторам связи роль главного поставщика решений для границы сети. Однако до этого момента у телеком компаний не было необходимых инструментов, и им приходилось полагаться на частных облачных провайдеров.

HPE Edge Orchestrator наделяет их этими возможностями. Теперь они могут самостоятельно предлагать дополнительные сервисы и трансформироваться из операторов связи в поставщиков инновационных приложений для граничных вычислений для таких задач, как видеоаналитика с использованием ИИ, промышленная автоматизация и предоставление розничных услуг в виртуальной реальности. Дополнительный доход от этих ценных сервисов также позволит покрыть значительные затраты на развертывание новой инфраструктуры 5G.

Наряду с новым портфелем открытых 5G-решений HPE и облачным HPE 5G Core Stack, HPE Edge Orchestrator позволяет телекоммуникационным компаниям создавать новые потоки дохода, обрабатывая данные на границе своих сетей. Данное решение открывает возможности развертывать и конфигурировать приложения заказчиков – на виртуальных машинах или в контейнерах – на географически распределенных периферийных точках компаний, будь то существующие офисы или площадки заказчиков. Заказчики могут получить доступ к приложениям для граничных вычислений с помощью портала, развертывая приложения на граничном устройстве в один клик.

HPE Edge Orchestrator позволяет предприятиям сочетать их приложения с сетевыми сервисами, предлагаемыми телекоммуникационными компаниями, создавая тем самым сквозной поток обработки данных по всей сети. Сейчас HPE Edge Orchestrator поддерживает мобильные граничные вычисления с множественным доступом (MEC), а со временем в каталог будут добавлены другие функции в рамках «сеть как услуга». Эта MEC-платформа обеспечивает работу приложений на границе сети, при этом открывая доступ к сетевым сервисам, которые гарантируют работу в средах 4G, 5G и Wi-Fi.

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