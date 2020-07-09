Новая инициатива Google внесёт ясность в использование торговых марок

9 июля 2020 г., 16:35

0

Tweet

Google сообщила об учреждении независимой промышленной организации Open Usage Commons, которая будет помогать разработчикам ПО с открытым исходным кодом управлять торговыми марками — названиями и логотипами их проектов.

Эти активы являются источниками постоянных юридических трений в индустрии свободного программного обеспечения, так как используемый разработчиками Open Source ограниченный набор популярных лицензий, часто не даёт чётких указаний в отношении использования торговых марок.

Эта проблема приобретает особую остроту сейчас, когда открытые технологии, такие как Kubernetes, становятся все более важной частью широкой инженерной экосистемы, и компании, создающие коммерческие продукты на их основе, часто оказываются в неопределенном положении.

Open Usage Commons предложит свои услуги по управлению торговыми марками сопровождающим проектов Open Source. Её задача — сэкономить время разработчиков и создать упрощённую юридическую структуру для пользователей их программ.

Инициатива Open Usage Commons стартует с тремя поддерживаемыми проектами от Google: сервисная сетка Istio, фреймворк веб-приложений Angular и Gerrit, инструмент для взаимодействия разработчиков.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации