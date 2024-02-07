Що потрібно враховувати при створенні стратегії хмарного резервного копіювання

7 февраля 2024 г., 17:05

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У попередньому пості мова йшла про особливості хмарного резервного копіювання даних. Тепер пропоную розглянути що ж необхідно враховувати при розробці стратегії у цьому напрямку.

1. Розуміння цілей відновлення

Визначення цілей відновлення — RTO (Recovery Time Objectives) і RPO (Recovery Point Objectives) — є важливим і допомагає створити основу для кожного рішення щодо вашої стратегії резервного копіювання. Від зазначених параметрів залежить частота резервного копіювання та комплекс заходів, що необхідні для мінімізації часу простою.

RTO — це максимально допустимий час простою, який може витримати ваш бізнес. Даний параметр визначає, як швидко вам потрібно відновити ваші системи та дані після збою, щоб уникнути значних фінансових втрат або операційних затримок. Це допомагає визначитися з системами, які потребують негайного відновлення, і керувати планом відновлення.

Цей параметр вказує на максимальну кількість даних, яку ваш бізнес може дозволити собі втратити без значних наслідків. RTO кількісно фіксує допустиму втрату даних, виміряну в часі, будь то 15 хвилин, година або день. Це допомагає визначити, як часто слід робити резервні копії, щоб мінімізувати потенційну втрату даних в проміжку між створенням останньої резервної копії та моментом, коли стався інцидент.

2. Хмара та обсяг даних

Зберігання даних коштує дешево, але ми повинні використовувати цей інструмент з розумом.

Ви можете класифікувати вашу інформацію за декількома наступними параметрами.

Критичні дані: зберігайте важливі дані в декількох хмарних сховищах для додаткової безпеки.

Архіви: для даних, які вам не потрібні часто, використовуйте недороге архівне сховище.

Пріоритетні системи: знайте, які системи повинні працювати постійно, і переконайтеся, що вони будуть відновлюватися в першу чергу в разі виникнення проблем.

3. Використання хмари для відновлення

Використання хмари для відновлення має вирішальне значення, незалежно від того, чи є у вас власний центр обробки даних, чи ви покладаєтеся на сервіси на кшталт AWS. Однак не всі хмарні сервіси однакові — деякі з них можуть не підходити для потреб відновлення на рівні підприємства.

Ви повинні враховувати сумісність хмарних сервісів з вашою поточною системою резервного бекапування, наявність розширених функцій, можливість переходу на альтернативні системи або мережі, історію безвідмовної роботи, а також досвід провайдера в резервному копіюванні та відновленні в критичних ситуаціях.

4. Вартість зберігання резервних копій даних

Для ефективного керування даними необхідно розуміти вартість зберігання резервних копій. Хоча зберігання даних стало більш доступним, важливо оптимізувати свій підхід. Баланс між вартістю зберігання даних і потребами у відновленні даних має вирішальне значення для забезпечення ефективних, економічно вигідних і безпечних рішень для резервного копіювання.

Ймовірно, ви можете додати ще якісь важливі моменти щодо розробки стратегії хмарного резервного копіювання, виходячи зі свого досвіду.

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