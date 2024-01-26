Хмарне резервне копіювання - 6 найкращих практик

26 января 2024 г., 17:21

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Хмарне резервне копіювання захищає дані від фізичних пошкоджень — таких як збій обладнання, крадіжка, кібератаки або стихійні лиха, а також забезпечує відмінну безпеку і доступність з будь-якого місця.

Інакше кажучи, хмарне резервне копіювання забезпечує безпеку критично важливих даних та забезпечує можливість швидкого відновлення даних у разі настання непередбачуваних подій. Користувача також отримують простий і зручний доступ до даних з будь-якого місця для спільної та віддаленої роботи зі збереженням цілісності та доступності даних.

Крім того, хмарні сервіси резервного копіювання пропонують економічно вигідні плани, які усувають потребу в дорогих локальних рішеннях для зберігання даних. Вони часто надають можливість керувати версіями, що дозволяє за потреби відновлювати попередні варіанти файлів.

У чому полягають особливості хмарного резервного копіювання даних?

Автоматизація: заплановане та максимально автоматизоване резервне копіювання.

Масштабованість: легке збільшення або зменшення обсягу сховища за потреби.

Шифрування даних: заходи безпеки для додаткового захисту ваших даних.

Віддалений доступ: можливість отримувати дані з будь-якого місця, де є доступ до інтернету.

Керування версіями: збереження декількох версій файлів для відновлення.

Відновлення даних: швидке та легке відновлення втрачених або пошкоджених даних.

Резервування: кілька копій даних, що зберігаються в різних місцях для додаткової надійності.

Економічна ефективність: гнучка цінова політика та зниження витрат на обладнання.

Крос-платформна сумісність: підтримка різних пристроїв та операційних систем.

Відповідність вимогам: відповідність законодавчим і галузевим стандартам захисту даних.

А тепер про 6 найкращих практик хмарного резервного копіювання, які варто запровадити.

1. Віддалене зберігання для зменшення ризику втрати даних

Віддалене зберігання даних знижує ризик їх втрати, оскільки інформація зберігається в безпечному місці за межами офісу. Це означає, що навіть якщо ваші первинні дані буде втрачено через такі події як крадіжка, стихійні лиха або апаратні збої, віддалені резервні копії залишаються доступними.

2. Планування резервного копіювання за розкладом

Копіювання за розкладом гарантує постійне та надійне бекапування даних через певні проміжки часу. Це мінімізує ймовірність людських помилок і гарантує, що дані будуть захищені без необхідності докладати постійні ручні зусилля.

3. Шифрування для захисту від несанкціонованого доступу

Шифрування даних — як під час передачі, так і в стані спокою — має вирішальне значення. Воно додає додатковий рівень безпеки, перетворюючи дані резервних копій у закодований формат. Це захищає дані від несанкціонованого доступу, гарантуючи, що тільки авторизовані користувачі можуть отримати й використовувати інформацію. Так ваші конфіденційні дані будуть захищені від сторонніх очей.

4. Дотримання правила 3-2-1 для додаткової безпеки

Дотримання правила 3-2-1 підвищує безпеку ваших даних. Зберігаючи щонайменше три копії даних на двох різних носіях, один з яких знаходиться за межами вашого офісу, ви створюєте надлишковість. Такий підхід значно знижує ризик втрати даних та робить їх більш стійкими до різних загроз і збоїв.

5. Швидке аварійне відновлення для мінімізації часу простою

Впровадження швидкого аварійного відновлення мінімізує тривалість простою та знижує ризики виникнення перебоїв в роботі. У разі втрати даних або системних збоїв надійна стратегія відновлення дозволяє швидко відновити ваші дані. Це означає менше простоїв, підвищення продуктивності та зменшення фінансових наслідків, що допомагає бізнесу залишатися стійким перед обличчям несподіваних невдач.

6. Тестування та перевірка коректності роботи після відновлення даних

Регулярне тестування та перевірка ваших процедур резервного копіювання і відновлення мають вирішальне значення для забезпечення їхньої належної роботи. Проводячи тести, ви можете виявити та розв’язати будь-які потенційні проблеми, гарантуючи, що ваші дані будуть успішно відновлені у потрібний час. Такий проактивний підхід мінімізує ризик несподіваної втрати даних і гарантує надійність вашої системи резервного копіювання.

Що ще потрібно враховувати при створенні стратегії хмарного резервного копіювання - у наступному блозі на цю тему.

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