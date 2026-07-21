MSSP-партнерство IT Specialist та Splunk відкриває нові можливості для українського бізнесу 

Завдяки MSSP-партнерству IT Specialist та Splunk бізнес отримує єдину платформу для моніторингу подій безпеки й автоматичного реагування на інциденти. Алгоритми машинного навчання, кореляція даних та інтеграція з LLM прискорюють виявлення атак і розслідування загроз.

Чому керовані сервіси (MSSP) актуальні саме зараз?

Раніше аналітична платформа Splunk вважалася доступною лише для великих корпорацій (Enterprise). Сьогодні ринок змінюється. Офіційне MSSP-партнерство IT Specialist та Splunk доводить: передові технології кіберзахисту стали доступнішими для компаній будь-якого масштабу.

Головна перевага - перехід від моделі разових проєктів до керованих сервісів. Замість великих капітальних інвестицій у ліцензії та обладнання, ви переходите на прогнозовану операційну оплату за підпискою.

Що отримує кожен сегмент ринку?

Банки та Fintech - швидше закривають вимоги комплаєнсу (PCI DSS, ISO 27001, GDPR) завдяки автоматизованим звітам та надійному зберіганню логів.

E-commerce та продуктові ІТ-компанії — моніторинг безпеки транзакцій та персональних даних покупців без розширення власного штату безпеки.

Середній бізнес (SME) - можливість використовувати повноцінну аналітичну SIEM-систему (Splunk Enterprise Security) за ціною регулярної підписки.

Великі корпорації - розвантаження внутрішньої команди від рутинного моніторингу першої лінії для фокусування на стратегічних завданнях.

Як ми мінімізуємо ризики аутсорсингу безпеки?

Надійність MSSP визначається не лише можливостями платформи, а й архітектурними рішеннями, які гарантують безпеку, продуктивність і контроль витрат.

Витік або змішування даних (Data Leakage). Коли провайдер обслуговує кількох клієнтів на одній платформі, постає питання: чи не потраплять логи до конкурентів? IT Specialist ізолює дані кожного клієнта в окремих індексах Splunk, а права доступу аналітиків чітко розмежовуються ролями.

Ефект «галасливого сусіда» (Noisy Neighbor). Якщо інший клієнт зазнає атаки або запускає важкі запити, це не вплине на продуктивність вашого середовища. Ми використовуємо жорсткі ліміти навантаження (workload policies) для захисту ресурсів.

Прогнозованість витрат. Обсяги логів зростають щодня, а разом із ними - і витрати на їхню обробку. Щоб ви могли уникнути неконтрольованих витрат, архітектори налаштовують фільтрацію вторинних даних ще до їхнього надсилання на аналіз.

Що потрібно оцінити перед підключенням MSSP-сервісу?

Перед початком роботи з MSSP-провайдером варто проаналізувати три базові елементи вашої інфраструктури:

Джерела даних - які саме системи генерують критичні події (локальні сервери, мережеве обладнання чи хмари AWS, Azure, Office 365).

Добовий обсяг логів - орієнтовна кількість гігабайт за добу, що допоможе обрати оптимальний тариф.

Спосіб збору даних - сценарій передачі логів (локальний збирач логів чи захищена передача даних через VPN).

Що станеться, якщо залишити все як є?

Відкладання автоматизації моніторингу або покладання лише на системних адміністраторів містить такі загрози:

Приховані інциденти - без SIEM-систем складні атаки можуть тижнями залишатися непоміченими в мережі.

Вигорання команди - адміністратори, перевантажені операційними завданнями, фізично не здатні якісно реагувати на критичні сповіщення вночі чи у вихідні.

Ускладнення міжнародного партнерства - відсутність підтвердженого моніторингу позбавляє компанію можливості укладати угоди із закордонними замовниками.

Новий рівень захисту з IT Specialist

Статус MSSP-партнера Splunk та інтеграція з Cisco Security дозволяють нам надавати бізнесу керовану SIEM-платформу моніторингу подій безпеки. Наші замовники отримують експертний супровід сертифікованих інженерів, оперативні оновлення та гнучке масштабування захисту без витрат на розгортання власної інфраструктури.

Готові посилити кіберзахист вашої компанії? Замовте аудит джерел даних від IT Specialist, щоб оптимізувати обсяги логів, спланувати бюджет і виконати всі комплаєнс-вимоги.

IT Specialist - безпечна інтеграція в майбутнє!