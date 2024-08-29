Квартальні доходи Salesforce зросли на 8% до 9,33 млрд дол.

29 августа 2024 г., 17:25

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Salesforce представила фінансові підсумки за другий квартал, які перевершили прогнози аналітиків.

Компанія заявила про прибуток на акцію в розмірі 2,56 дол. Доходи зросли на 8% 9,33 млрд дол. Аналітики, опитані очікували, що прибуток на акцію складе 2,35 дол., а загальний дохід досягне 9,22 млрд дол.

Чистий прибуток сягнув до 1,43 млрд дол. порівняно з 1,27 млрд дол. рік току.

Акції Salesforce зросли більш ніж на 5% у четвер, оскільки інвестори вітали оптимістичні квартальні результати та його ставку на штучний інтелект для стимулювання зростання. Станом на закриття торгів у середу компанія оцінювалась у 248 мільярдів доларів.

Компанія вкладає значні кошти в інтеграцію своїх технологій штучного інтелекту в існуючі продукти, такі як платформа обміну повідомленнями Slack, щоб розширити їх можливості та залучити більше клієнтів.

«Ми продовжуємо вважати Salesforce недооціненим переможцем у сфері ШІ, зважаючи на його диференційовані дані та ранній успіх у створенні/розгортанні агентів GenAI», - зазначив аналітик Goldman Sachs Каш Ранган (Kash Rangan).

Уолл-стріт була стурбована тим, що помірні витрати на хмарні технології вплинуть на Salesforce в умовах жорсткої економіки, але фірма, що надає програмне забезпечення як послугу, повідомила про кращі, ніж очікувалося, доходи, прибуток і рентабельність у другому кварталі.

Salesforce також підвищила свій прогноз прибутку на рік, що закінчується в січні 2025 року, оскільки маржа продовжує зростати завдяки зусиллям з реструктуризації в минулому році.

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