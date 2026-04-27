Samsung та POSTECH здійснили прорив у створенні дисплеїв, що перемикаються між 2D та 3D

Спільна дослідницька група компанії Samsung Electronics та університету POSTECH опублікувала в журналі Nature статтю, що описує створення інноваційного дисплея на базі метаповерхонь. Технологія дозволяє одному пристрою миттєво перемикатися між режимами звичайної пласкої картинки (2D) та об'ємного стереозображення (3D).



В основі розробки лежить ультратонка лентикулярна металінза (MLL), що складається з наноструктур. Традиційні 3D-дисплеї без окулярів (Light Field Displays) часто стикаються з проблемами: вони занадто товсті, мають вузькі кути огляду (близько 15 градусів) і потребують систем відстеження погляду.



Дослідники розв'язали ці проблеми, використавши поляризацію світла. Завдяки керуванню напругою система динамічно змінює фокусні властивості металінзи, перетворюючи її з увігнутої на опуклу.



Для кінцевого користувача це виглядає як магія, керована контролером. Коли контролер увімкнений, металінза працює як увігнута, компенсуючи опуклу лінзу системи. Світло проходить прямо, як крізь пласке скло, забезпечуючи ідеальну чіткість роздільної здатності в режимі 2D.



При вимкненому контролері металінза стає опуклою, посилюючи глибину зображення та створюючи 3D-ефект занурення без використання окулярів.



Головним досягненням стало радикальне покращення габаритів та оглядовості. Товщина нової системи складає 1,2 мм, а кут огляду розширився до 100 градусів. Це у шість разів більше, ніж у сучасних аналогів, що дозволяє кільком людям одночасно бачити об'ємну картинку з різних ракурсів.



На відміну від багатьох лабораторних концептів, Samsung та POSTECH продемонстрували практичну життєздатність технології. Команда виготовила металінзу великої площі (25 см²) та успішно протестувала її на стандартних OLED-панелях, які використовуються в сучасних смартфонах.



«Ця робота демонструє "квантовий стрибок" у метаоптиці. Ми змогли об’єднати високу чіткість повсякденних завдань із захватним 3D-досвідом в одному тонкому пристрої», - зазначають автори дослідження.



Зазначено, ця технологія має потенціал повністю змінити вигляд наступних поколінь смартфонів, планшетів та систем доповненої реальності (AR), закріплюючи лідерство Samsung у сфері дисплеїв майбутнього.

