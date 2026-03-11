 
SK hynix представила 1c LPDDR6 - пам'ять нового покоління для епохи AI-смартфонів

11 марта 2026 г., 9:35
SK hynix представляє 1c LPDDR6 пам'ять нового покоління для епохи AI-смартфонів

Компанія SK hynix офіційно оголосила про успішну розробку першої у світі пам'яті 16Gb LPDDR6, побудованої за техпроцесом 1c (шосте покоління 10-нанометрового класу).

Після першого анонсу на виставці CES у січні, компанія підтвердила завершення валідації розробки, що робить її лідером у переході на новий стандарт мобільної пам'яті.

Графік виходу розробки на ринок передбачає завершення підготовки до масового виробництва у перший половині 2026 року, та початок серійних постачань клієнтам у другій половині 2026 р.

Нова пам'ять розроблена спеціально для смартфонів та планшетів з On-device AI (локальним штучним інтелектом). Завдяки розширенню пропускної здатності, SK hynix вдалося підвищити швидкість, яка зросла на 33% порівняно з попереднім поколінням. Базова робоча швидкість перевищує 10,7 Гбіт/с, що встановлює нову планку для мобільної індустрії.

Завдяки впровадженню нових архітектурних рішень, енергоспоживання знизилося на понад 20%. Це стало можливим завдяки двом ключовим технологіям.

Підканальна структура (Sub-channel structure) дозволяє системі вибірково активувати лише ті шляхи передачі даних, які необхідні в конкретний момент.

DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) — технологія динамічного масштабування напруги та частоти. Вона «розумно» підлаштовує ресурси чипа: у важких іграх — витискає максимум продуктивності, а у фоновому режимі — знижує напругу до мінімуму для економії батареї.

SK hynix обіцяє, що з впровадженням 1c LPDDR6 користувачі отримають тривалішу роботу від одного заряду навіть при активному використанні AI-функцій та миттєву багатозадачність, де перемикання між важкими додатками відбуватиметься без затримок.

Компанія продовжує тісно співпрацювати з глобальними виробниками мобільних пристроїв, щоб забезпечити своєчасну інтеграцію нових чипів у флагманські смартфони 2026-2027 років.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

