Системи виявлення вразливостей Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку вже охоплює 96 держорганів

25 апреля 2025 г., 16:20

У першому кварталі 2025 року до системи виявлення вразливостей (СВВ) Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку (ДЦКЗ) доєдналось 6 ​​нових організацій.

Тепер, як зазначається, система охоплює 96 держорганів із урядового, енергетичного та оборонного секторів.

Завдяки СВВ під захистом підсистеми EDR (захист кінцевих точок) перебувають понад 38 тисяч серверів та робочих станцій.

Підкреслюється, що система виявлення вразливостей Держспецзв'язку – це комплексний інструмент кіберзахисту, що складається з мережі сенсорів, які постійно моніторять підозрілу активність у системах державних органів і об'єктів критичної інфраструктури. Інформація в режимі реального часу надходить до Оперативного центру реагування на кіберінциденти, де фахівці аналізують та локалізують загрози.

«Основні сервіси СВВ: NDR (мережеві сенсори), EDR (захист кінцевих точок), ASM (управління поверхнею атаки). Кожен сервіс налаштовується індивідуально, залежно від потреб установи», зазначають у Держспецзв'язку.

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