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Продажі SK Hynix у І кв. зросли на 42% до 12,36 млрд дол.

25 апреля 2025 г., 17:54
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SK Hynix наростила прибутки на тлі AI-буму та вперше випередила Samsung на глобальному ринку DRAM
 
Південнокорейський виробник чипів SK Hynix оголосив про суттєве зростання фінансових показників у першому кварталі 2025 року, що стало наслідком стрімкого зростання попиту на пам’ять для серверів АІ. 
 
Компанія отримала виручку в розмірі 17,64 трлн вон (приблизно 12,36 млрд дол.), що на 42% більше ніж рік тому. Операційний прибуток зріс на 158% - до 7,44 трлн вон (5,22 млрд дол.), значно перевищивши ринкові очікування.
 
Хоча при цьому слід відзначити, що у порівнянні з попереднім, рекордним, кварталом 2024 року фінансові показники дещо знизились - виручка впала на 11%, а операційний прибуток скоротився на 8%. 
 
Компанія зберігає провідні позиції у сегменті пам’яті завдяки високому попиту з боку індустрії штучного інтелекту.
 
SK Hynix є одним із ключових постачальників високошвидкісної пам’яті типу HBM, що використовується у AI-серверах. Серед її головних клієнтів - Nvidia. За оцінкою дослідницької компанії Counterpoint Research, у першому кварталі 2025 року SK Hynix контролювала 70% світового ринку HBM за обсягом виручки, що дозволило їй уперше в історії обійти Samsung Electronics за часткою на глобальному ринку DRAM — 36% проти 34%.
 
«Те, що наша компанія очолила ринок DRAM у першому кварталі цього року, підтверджує успішність нашої стратегії, зосередженої на високоприбуткових рішеннях для штучного інтелекту», — заявили в SK Hynix.
 
Компанія також підтвердила плани з будівництва нового виробничого комплексу у місті Чхонджу, Південна Корея. Новий завод, що спеціалізуватиметься на випуску DRAM нового покоління, зокрема HBM-пам’яті, розпочне будівництво наприкінці квітня 2025 року, а запуск масового виробництва заплановано на листопад наступного року. Загальні довгострокові інвестиції у проєкт перевищать 20 трлн вон (понад 14 млрд доларів).
 
Хоча компанія відзначає загрозу нестабільності через можливі торговельні бар’єри, зокрема з боку США, в SK Hynix вважають, що потенційні тарифи матимуть обмежений вплив на попит з боку AI-сектору. Натомість у другій половині року очікується зростання попиту і в споживчому сегменті - завдяки виходу нових комп’ютерів та смартфонів, оснащених функціональністю штучного інтелекту.
 
SK Hynix прогнозує, що попит на її HBM-продукцію у 2025 році більш ніж подвоїться у порівнянні з минулим роком.
 

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