Система Nvidia Clara Guardian нацелена на «умные» госпитали

18 мая 2020 г., 16:45

0

Tweet

Nvidia объявила о расширении платформы для задач здравоохранения Clara, что призвано помочь медицинскому сообществу лучше диагностировать и лечить COVID-19. Платформа объединяет ИИ и ускоренные вычисления, помогая исследователям в области медицины, поставщикам технологических решений и больницам справляться с пандемией новыми быстрыми методами.

Сообщается, что ПО Nvidia Clara Parabricks для геномики, доступное по бесплатной 90-дневной лицензии для исследователей COVID-19, демонстрирует ранее недостижимую скорость работы: анализ полной последовательности ДНК генома человека занимает теперь менее 20 минут. А доступные уже сегодня, ИИ-модели были разработаны совместно с Национальными институтами здравоохранения для изучения последствий COVID-19 по КТ снимков груди для создания новых инструментов и лучшего понимания, измерения и распознавания инфекций.

Представленная система NVIDIA Clara Guardian применяет технологии умного видеоанализа и автоматического распознавания речи, чтобы «умные» госпитали нового поколения могли выполнять мониторинг основных жизненных показателей пациентов при минимальном вовлечении сотрудников.



«Пандемия COVID-19 ускорила взаимодействие технологической, исследовательской и медицинской индустрий с целью разработки новых вычислительных решений, позволяющих быстрее понять, как распространяется и насколько опасна эта болезнь, — говорит Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), вице-президент направления Healthcare в Nvidia. — Еще никогда необходимость в применении лучших ИИ-технологий и ускоренных вычислений ко всем аспектам здравоохранения не было столь острой. Результаты применения новейших технологий будут ощутимы далеко за пределами пандемии».

Nvidia Clara Parabricks работает на GPU Nvidia A100. Компания также представила GPU-ускоряемые конвейеры секвенирования РНК, которые выдают результаты менее чем за два часа, что дает исследователям важную информацию о восприимчивости пациента к болезни, ее прогрессирования и реакции на лечение.

«В нашей работе дорога каждая минута. Nvidia Clara Parabricks применяют исследователи в Центре редких детских заболеваний, чтобы определить наиболее эффективные методы лечения для каждого пациента и обеспечить получение результатов в течение дня», — говорит Глэн Отеро (Glen Otero), вице-президент по научным вычислениям Исследовательского института трансляционной геномики.

Чтобы пользователи могли получить преимущества от ускорения Nvidia Clara Parabricks в облаке, Nvidia вносит свою лепту и в развитие корпоративной облачной платформы DNAnexus.

Для обеспечения специалистов новыми инструментами в борьбе с COVID-19, Nvidia представила ряд ИИ-моделей, которые помогут им определять и изучать заболевших людей с помощью данных КТ-сканов грудной клетки. Эти модели уже доступны в новом релизе Clara Imaging в библиотеке NGC.

В моделях, созданных командой исследователей Nvidia совместно с врачами и специалистами по анализу данных в Национальном центре исследований здоровья (NIH), применялись данные из регионов с высоким уровнем заболевания COVID-19, включая Китай, Италию, Японию и США. Данные ИИ-модели были созданы с помощью фреймворка Nvidia Clara для медицинской визуализации. Nvidia Clara содержит характерные для данной области инструменты обучения и внедрения, что позволило Nvidia и NIH создать эти модели менее чем за три недели.

Создание надежных ИИ-моделей является одним из глобальных приоритетов, однако обмен данными зачастую упирается в существующие межгосударственные ограничения. Сейчас разрабатывается новая международная инициатива по изучению COVID-19, возглавляемая Nvidia и Массачусетским Госпиталем Бригэм, для применения ИИ-моделей COVID-19 к рентгеновским снимкам. Это позволит адаптировать методы работы локально, обеспечивая защищенность персональных данных пациентов.

Новый фреймворк NVIDIA Clara Guardian открывает доступ к критически важной экосистеме ИИ-решений для обеспечения безопасности населения и мониторинга пациентов путем замены использующихся датчиков на умные. К важным сценариям использования относится автоматическое измерение температуры тела, выявление ношения защитных масок, определение соблюдения дистанции и удаленный мониторинг пациентов.

Партнеры по экосистемы применяют обученные модели и перенос обучения для создания и внедрения ИИ-приложений, объединяющих обработку зрительных, речевых и языковых данных. Платформа Nvidia EGX Edge AI platform дает возможность безопасно разворачивать и управлять парком устройств в больничном окружении.

Сообщается, что решения на базе Nvidia Clara Guardian применяют уже десятки партнеров, включая AnyVision, BriefCam, Care.ai, Chooch AI, Deep Vision AI, Diycam, IntelliSite, Malong Technologies, Ouva, SafelyYou, SAFR by RealNetwork, SmartCow, TeiaCare, Tonbo Imaging и Whiteboard Coordinator в более чем 50 больницах и 10 000 палатах во всем мире.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации