Уменьшение плазмонных схем в 100 раз откроет свету путь в центральный процессор

18 мая 2020 г., 16:05

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Фотоны, используемые для межконтинентальных коммуникаций по оптоволоконным линиям, способны обеспечить прорыв в производительности и экономичности и самих компьютеров. Однако, для того, чтобы они могли заменить электроны в качестве носителей информации внутри ПК, инженерам предстоит преодолеть серьёзные технологические барьеры.

Стандартные кремниевые схемы, работающие со светом, сегодня на порядок величины превосходят по размерам аналоги, основанные на электронных транзисторах. Решением может быть плазмонное «сжатие» света в металлических волноводах, но оно требует новой производственной инфраструктуры, кроме того, при взаимодействии света с металлом в чипах, фотонная информация легко теряется.

В свежем выпуске журнала Nature Communications, группа учёных из Австралии и Германии представила разработанный ими модульный метод конструирования наноустройств. Он помогает преодолеть вышеописанные трудности, сочетая в гибридной структуре лучшие качества традиционных чипов и фотонных архитектур.

«Мы построили мост между стандартными кремниевыми фотонными системами и волноводами на основе металлов, которые можно сделать в 100 раз меньшими без ущерба для эффективности», — сказал ведущий автор доктор Алессандро Тунис (Alessandro Tuniz) из Нано-Института Сиднейского университета (Австралия).

Новый гибридный подход делает возможным манипулирование светом на наноуровне, обеспечивая свободное от интерференции взаимодействие фотонов с материей.

Авторы рассчитывают, что в конечном счёте фотоника будет перенесена в центральный процессор — сердце любого современного компьютера. Кроме того, они полагают, что их технология пригодится для разработки квантово-оптических информационных систем — перспективной платформы для будущих квантовых вычислений.

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