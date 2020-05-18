Продажи подписок на продукты Veeam увеличились на 97%

18 мая 2020 г., 17:25

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Компания Veeam Software объявила о росте выручки на 21% за первый квартал в годовом сопоставлении. В портфеле Veeam на данный момент более 375 тыс. клиентов, и она продолжает успешно развивать возможности подписки, включая универсальную лицензию. Рост продаж подписок на продукты Veeam составил 97% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

Согласно исследованию IDC Semi-Annual Software Tracker 2H19 по рынку репликации и защиты данных за второе полугодие 2019 г., Veeam демонстрирует самые быстрые среди пятерки лидеров и по рынку в целом темпы роста выручки по сравнению как с первым полугодием 2019 г. (9,8%), так и со вторым полугодием 2018 г. (20,5%).

Ключевым фактором, обеспечившим успешное развитие компании в прошлом квартале, стал недавний выпуск функционального и надежного решения, обеспечивающего полное управление данными и их защиту для гибридно-облачных сред – Veeam Availability Suite v10. Новое решение предлагает более 150 новых возможностей и улучшений, в том числе поддержку современных NAS, мгновенное восстановление множества виртуальных машин, улучшенную защиту от вирусов-вымогателей. Число уникальных загрузок нового продукта v10 всего за два месяца с даты выхода на рынок уже превысило 175 тыс.

«На рынке репликации и защиты данных сохраняется высокая динамика, а рост в основном обеспечивается за счет новых развертываний в гибридных облачных средах и в более сложных рабочих сценариях. Благодаря поддержке возможностей резервного копирования и восстановления данных для AWS и Microsoft Office 365, Veeam сохраняет впечатляющие темпы роста в этих ключевых сегментах, – комментирует Фил Гудвин (Phil Goodwin), директор IDC по исследованиям. – Высокие темпы роста Veeam сохраняются в том числе благодаря быстрому выходу компании на новые сегменты рынка. В 2020 г. перед компанией несомненно откроются новые возможности».

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