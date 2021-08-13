Сервис рассылки писем Mailchimp оценили в 10 млрд долл.

13 августа 2021 г., 9:15

0

Tweet

Стало известно, что один из крупнейших игроков в сегменте инструментов для цифрового маркетинга и, в частности, рассылки электронных писем Mailchimp, может быть приобретен за 10 млрд долл.



Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, к базирующейся в Атланте компании проявили интерес ряд частных инвестиционных компаний.



Также сообщается, что Mailchimp рассматривает возможность продажи только частичной доли.



В прошлом году сервис смог получить прибыль в размере 300 млн долл. В 2019 году компания сообщила, что собирается достичь годовой выручки в 700 млн долл. Mailchimp получает доход от продажи услуг для управления кампаниями по электронной почте, разработки своих веб-сайтов и выполнения связанных маркетинговых задач.



Что необычно для такого крупного стартапа, Mailchimp никогда не привлекал венчурное финансирование и полностью принадлежит основателям. Компания была основана в 2001 году в то время, когда на рынке инструментов цифрового маркетинга было относительно немного игроков.



Mailchimp оставался довольно небольшой компанией в течение нескольких лет до 2009 года, когда было решено предложить пльзователям бесплатную версию. За год установленная база компании выросла до 450 тыс пользователей, а к июню 2014 года клиентам уходило более 10 миллиардов писем в день.



За прошедшие годы Mailchimp расширил сервисы. Компания предоставляет решение, которое позволяет интернет-магазинам связывать свою службу рассылки писем электронной почты со своими веб-сайтами электронной коммерции и автоматически рассылать клиентам рекламные предложения в подходящие моменты. Mailchimp также предлагает инструменты, которые новички могут использовать для создания интернет-магазина с нуля, а также для запуска цифровых рекламных кампаний.



Один из основных конкурентов Mailchimp, SendGrid, был приобретен Twilio за 2 млрд долл. в 2018 году. Совсем недавно стартап MessageBird заключил сделку на 600 млн долл., в рамках покупки SparkPost.



Одной из причин, по которой Mailchimp можеет стоить заметно больше конкурентов - его присутствие на быстрорастущем рынке электронной коммерции. Ранее в этом году компания сообщила, что у нее около 14 миллионов клиентов, 40% из которых работают в сфере электронной коммерции.



Для потенциального покупателя обширная установленная база может предоставить значительные возможности для роста доходов.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!