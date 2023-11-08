Сервіс «е-Підприємець» об’єднає 12 послуг, спростить та прискорить запуск власної справи

8 ноября 2023 г., 17:25

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«Кабінет міністрів України» ухвалив постанову, яка дасть змогу запустити на порталі «Дія» комплексну послугу «е-Підприємець», що об’єднає 12 послуг для бізнесу. Серед них – державна реєстрація ФОП, реєстрація платником єдиного податку, подання інформації про вакансії, відкриття банківського рахунку, реєстрація декларації про пожежну безпеку тощо.

Завдяки «е-Підприємець» українці зможуть за однією заявою отримати сервіси, необхідні для запуску власної справи. Це повністю змінить підхід до відкриття бізнесу й дасть змогу приділяти більше часу розвитку підприємництва, а не бюрократії.

Щоб запустити бізнес, достатньо буде заповнити заяву на порталі «Дія» за 20 хвилин навіть не виходячи з дому. Крім того, скористатися послугою «е-Підприємець» можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку власної справи. Зокрема, можна вибрати дві або більше послуг із запропонованих. Наприклад, дійсні ФОП зможуть розширити свій бізнес, зареєструвавши ще одну кав’ярню чи кіоск тощо.

Досі, щоб розпочати роботу нового підприємства, доводилося ходити по держустановах, друкувати папери та збирати дозволи. Увесь процес займав близько 1,5 місяця.

Комплексна послуга «е-Підприємець» створюється у межах проєкту EU4DigitalUA, що фінансується «Європейським Союзом» та впроваджується «Академією електронного управління Естонії».

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