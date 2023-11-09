ДСНС отримала від Канади ще один роботизований комплекс для розмінування DIGITAL VANGUARD-S

9 ноября 2023 г., 8:25

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно повідомила, що Міжрегіональний центр швидкого реагування отримав від Уряду Канади роботизований комплекс DIGITAL VANGUARD-S.



Піротехніки ДСНС вже провели перші випробування можливостей нової техніки для проведення гуманітарного розмінування територій.



Як наголошується, такі роботи можуть використовуватися у важкодоступних місцях, проводити розвідку і навіть знищувати дистанційно смертоносне залізо.



DIGITAL VANGUARD-S виробляє канадська компанія Med-Eng Holdings, що входить у The Safariland Group.



Основна перевага використання даного невеликого за габаритами роботизованого комплексу це можливість виконання робіт за призначенням дистанційно. Робот має бездротове і дротове з'єднання в залежності від поставлених задач. Він може працювати без живлення до 5 годин.



Фахівці Центру ДСНС уже використовують при виконанні завдань за призначенням новітнє технічне обладнання. Зокрема, наразі вони проводять гуманітарне розмінування на території однієї із найзамінованіших областей України - Харківської, за допомогою спеціально навчених мінно-розшукових собак.



Загалом уже обстежено 8 тис. кв.м, виявлено та знищено 28 вибухонебезпечних предметів, із них – 12 протитанкових мін ТМ-62м.



Державна служба України з надзвичайних ситуацій на цей момент отримала 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть українським піротехнікам знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

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