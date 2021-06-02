Сертификацию NVIDIA AI Enterprise получили более 50 серверов от ведущих производителей

2 июня 2021 г., 15:15

+11

голос Tweet

Компания NVIDIA анонсировала десятки новых серверов, сертифицированных для работы с программным обеспечением NVIDIA AI Enterprise, что значительно расширяет программу NVIDIA-Certified Systems, включающую теперь более 50 систем от ведущих мировых производителей.

Растущий спектр сертифицированных NVIDIA систем от Advantech, Altos, ASRock Rack, ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, QCT, Supermicro и других производителей включает самые популярные модели х86-серверов, которые массово используются в центрах обработки данных, и привносит возможности ИИ в широкий ряд отраслей, включая здравоохранение, производство, розничную торговлю и финансовые услуги.

Сертифицированные системы NVIDIA позволяют компаниям запускать разнообразные ресурсоемкие задачи в традиционных центрах обработки данных и гибридных облаках. К ним относится запуск программного обеспечения для искусственного интеллекта и анализа данных NVIDIA AI Enterprise в VMware vSphere для развертывания корпоративной платформы с поддержкой ИИ, которая масштабирует рабочие нагрузки ИИ, NVIDIA Omniverse Enterprise для совместной работы над проектами и моделирования, Red Hat OpenShift для разработки ИИ-приложений. Эти системы также обеспечивают плавную интеграцию с Cloudera для инжиниринга данных и машинного обучения для создания моделей за считанные минуты, а не часы.

«Компаниям в любых отраслях сегодня необходима поддержка инновационной работы в области искусственного интеллекта в рамках традиционной инфраструктуры центров обработки данных, — сказал Мэнювир Дас (Manuvir Das), руководитель направления корпоративных вычислений в NVIDIA. — Открытая, растущая экосистема сертифицированных NVIDIA систем предоставляет заказчикам широкий выбор одобренных NVIDIA серверов для работы над задачами ИИ на глобальном уровне».

Сертифицированные NVIDIA системы проходят тщательное тестирование и соответствуют лучшим стандартам производительности, безопасности и масштабируемости от NVIDIA. Системы доступны в широком диапазоне цен и уровней производительности и включают графические процессоры с тензорными ядрами NVIDIA A100, A40, A30 и A10, а также DPU NVIDIA BlueField-2.

Dell Technologies, HPE, Nettrix и Supermicro представили новейшие сертифицированные серверы на базе платформы ускоренных вычислений NVIDIA HGX для продвинутого обучения моделей ИИ и облачных сервисов. Они обеспечивают высочайшую производительность в задачах ИИ благодаря четырем/восьми графическим процессорам NVIDIA A100, технологиям связи NVIDIA NVLink и NVIDIA InfiniBand и программному стеку NVIDIA для ИИ и HPC.

Сообщается, что новые серверы от нескольких ведущих мировых производителей систем выйдут в конце этого года в новой категории сертифицированных NVIDIA систем с DPU-процессорами BlueField-2, обеспечивающими прорыв в передаче, хранении и безопасности данных. Отмечается, что один DPU BlueField-2 может предоставлять те же услуги центра обработки данных, что и до 125 ядер CPU, таким образом, освобождая CPU серверов для широкого спектра критически важных бизнес-задач.

Процессоры BlueField-2 широко поддерживаются лидерами программной инфраструктуры, включая RedHat и VMware. Чтобы помочь разработчикам создавать приложения под DPU BlueField-2, Red Hat бесплатно предоставляет им подписку Red Hat Developer для Red Hat Enterprise Linux.

Расширяя экосистему Arm до корпоративного уровня для высокопроизводительных задач искусственного интеллекта, GIGABYTE и Wiwynn планируют выпустить новые серверы с CPU на базе Arm Neoverse, а также с GPU на архитектуре NVIDIA Ampere и/или DPU BlueField-2. Ожидается, что серверы будут доступны в следующем году и будут проходить сертификацию NVIDIA по мере появления на рынке.

GIGABYTE в сотрудничестве с NVIDIA предлагает Arm HPC Developer Kit, предоставляющий интегрированную программно-аппаратную платформу для разработки приложений для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и научных вычислений. Платформа соответствует строгим требованиям приложений для высокопроизводительных вычислений и включает процессор Ampere Altra на базе Arm Neoverse от Ampere Computing, два графических процессора A100, два DPU BlueField-2 и NVIDIA HPC SDK.

Сертифицированные NVIDIA системы с графическими процессорами на архитектуре NVIDIA Ampere уже доступны на рынке. Системы с DPU NVIDIA BlueField-2 будут доступны ближе к концу года. Системы на базе процессоров Arm выйдут в 2022 году.

Квалифицированные разработчики могут подать заявку на получение комплекта разработчика NVIDIA Arm HPC.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!