GigaCloud та GigaCenter пройшли сертифікацію PCI DSS

2 июня 2021 г., 14:35

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Компанія GigaCloud повідомляє, що першою з українських хмарних операторів отримала на свій дата-центр сертифікат відповідності стандарту інформаційної безпеки PCI DSS. Сертифікацію проводила компанія IT Specialist.

Гроші на банківській картці – найбажаніша ціль для шахраїв у всьому світі. Щоб гарантувати захист конфіденційних даних клієнтів, компанії мають відповідати стандарту PCI DSS, розробленому провідними міжнародними платіжними системами. Він ставить жорсткі вимоги до захищеності компонентів IT-інфраструктури та цілісності платіжної системи.

«В Україні працюють десятки тисяч організацій, які напряму взаємодіють з даними клієнтських платіжних карток, – каже співвласник GigaCloud та директор з розвитку бізнесу GigaGroup Антон Хвастунов. – Самостійне проходження сертифікації за стандартом PCI DSS може зайняти у них кілька років. Якщо ж компанія розміщується в хмарі або дата-центрі з PCI DSS, термін аудиту та вартість організації належного рівня захисту даних і його підтримка зменшуються в рази».

«До проходження сертифікації компанії GigaCloud та GigaCenter вже мали міжнародні сертифікати з інформаційної безпеки ISO 27001. Це допомогло пройти аудит за PCI DSS в найкоротші терміни, – каже CTO GigaCloud, Кирило Науменко, – Відтепер у наших клієнтів є можливість розміщуватися одразу на двох технічних майданчиках, сертифікованих за цим стандартом: у дата-центрах GigaCenter та BeMobile».

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