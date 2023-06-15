Сегмент корпоративних WLAN продовжує демонструвати високі темпи зростання - на 43%

15 июня 2023 г., 15:25

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Корпоративний сегмент світового ринку бездротових локальних мереж (WLAN) збільшився на 43,3% в річному обчисленні в першому кварталі 2023 року та досяг 2,8 млрд дол., згідно з результатами, опублікованими IDC.





Wi-Fi 6 і Wi-Fi 6E, новітні стандарти в індустрії бездротових локальних мереж, продовжують стимулювати зростання в корпоративному сегменті. Доходи від точок доступу Wi-Fi 6 вже складають 78,6% усіх продажів. Водночас, Wi-Fi 6E, який розширює використання Wi-Fi до діапазону 6 ГГц, продовжував стрімко зростати: з IV кв. 2022 р. по І кв. 2023 р. дохід тут збільшився на 14,1% і склав 10,4% від всіх продажів точок доступу.





Споживчий сегмент ринку бездротових локальних мереж скоротився на 8,8% в І кв. в річному обчисленні. Впровадження Wi-Fi 6 триває і в цьому секторі ринку WLAN: У 1кв23 на Wi-Fi 6 припало 47,6% доходів цього сегмента ринку.





«У першому кварталі цього року ринок корпоративних WLAN продовжує зростати швидкими темпами, спираючись на сильні показники другої половини 2022 року, - наголосив Брендон Батлер (Brandon Butler), менеджер з досліджень корпоративних мереж IDC. - Важливим фактором зростання ринку бездротових локальних мереж залишається зменшення дефіциту компонентів і перебоїв в ланцюжках поставок, що дозволяє постачальникам визнавати дохід від виконання відкладених замовлень на продукцію. Тим часом постійне впровадження нових стандартів Wi-Fi додає ринку додаткового імпульсу».





Ринок корпоративних бездротових локальних мереж продемонстрував загалом високі результати в усьому світі. У Сполучених Штатах зростання на 67,4%, а в Канаді - на 51,6%. У Латинській Америці ринок виріс на 80,9%. У Західній Європі - зростання на 51,2% у І кв., тоді як у Центральній та Східній Європі - зниження на 2,5%. У регіоні Близького Сходу та Африки доходи по цьому напрямку піднялися на 37,8%. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) ринок зріс на 33%. У Китайській Народній Республіці ринок скоротився на 13%, в той час, як в Японії виріс на 3,7%.





Доходи Cisco від корпоративних WLAN збільшилися на 62,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали 1,3 млрд дол. На кінець кварталу ринкова частка компанії склала 47,1%.





HPE-Aruba продемонструвала зростання на 39,5% в річному обчисленні в І кв., що забезпечило компанії ринкову частку в 16% за підсумками кварталу.





Продажі корпоративних WLAN-рішень Huawei зросли на 44,1% в річному обчисленні в І кв., що забезпечило компанії частку ринку в 4,6%.





Доходи Ubiquiti по корпоративному напрямку зросли на 18,7%, що дало компанії 5,9% ринку.





CommScope отримала велике зростання - на 62,6%, що забезпечило їй частку у 4,5%.

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