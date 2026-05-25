Schneider Electric приєднується до розробки Lighthouse OS

25 мая 2026 г., 15:35

Компанія Schneider Electric, світовий лідер у галузі енергетичних технологій, увійшла до консультативної ради World Economic Forum (WEF) Lighthouse Operating System. Метою цієї ініціативи є створення Lighthouse OS - відкритого практичного посібника (blueprint), який дозволить виробникам будь-якого розміру масштабувати цифрові інновації та досягати операційної досконалості без залучення армій вузькопрофільних спеціалістів.





Проблема більшості сучасних підприємств полягає в тому, що цифрові «пілоти» успішно запускаються, але рідко перетворюються на системні зміни. Lighthouse OS покликана закрити цей розрив, базуючись на восьмирічному досвіді Global Lighthouse Network. Як зазначається, це не просто набір IT-інструментів, а цілісна система, що базується на шести принципах: адаптивність процесів, прозорість потоків, наскрізна синхронізація, вбудована сталість, навчання персоналу та прискорення роботи з даними.





Schneider Electric зможе принести у проєкт свій унікальний досвід трансформації понад 120 «розумних» заводів та дистриб'юторських центрів. Дев'ять об'єктів компанії вже офіційно визнані WEF як Lighthouse factories). Цей досвід дозволив сформувати модель, яка інтегрує цифровізацію, АІ-автоматизацію та екологічну сталість у єдину структуру, розділену на п’ять рівнів операційної зрілості.





Запуск Lighthouse OS знаменує перехід від конкуренції окремих технологій до конкуренції екосистем та методологій. Для ринку це означає «демократизацію» високих технологій: малі та середні підприємства отримують доступ до перевірених алгоритмів модернізації, які раніше були доступні лише корпораціям з мільярдними бюджетами на R&D.

