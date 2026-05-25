Вітер та сонце вперше випередили газ у світовій генерації електроенергії

25 мая 2026 г., 14:35

У квітні 2026 року вітрові та сонячні електростанції вперше в історії згенерували більше електроенергії, ніж газові ТЕС у світовому масштабі. Як повідомляє аналітичний центр Ember, сукупна частка вітру та сонця у глобальному енергобалансі досягла 22%, тоді як на газ припало 20%. Цей показник став знаковим на тлі нової енергетичної кризи, спровокованої конфліктом на Близькому Сході, що підкреслює стійкість відновлюваних джерел до ринкових коливань та їхню здатність заміщувати імпортне паливо.





Згідно з даними звіту Global Electricity Review 2026, у квітні відновлювані джерела виробили рекордні 531 ТВтг електроенергії, що на 54 ТВтг більше за показник газової генерації, який склав 477 ТВтг. Для порівняння, лише п'ять років тому, у квітні 2021 року, обсяги виробництва електроенергії з газу були майже вдвічі більшими за сукупні показники вітрової та сонячної енергетики. Попри занепокоєння щодо енергетичної безпеки, аналітики не зафіксували масового повернення країн до використання вугілля замість газу, що свідчить про глибокі структурні зміни в індустрії.





Зростання генерації з чистих джерел спостерігалося у більшості країн, що надали звітність. Глобальний випуск вітрової та сонячної енергії зріс на 13% у річному обчисленні. Найвищі темпи продемонстрували Велика Британія (+35%), Чилі (+24%) та Австралія (+17%). У Китаї та країнах EU зростання склало 14% та 13% відповідно. Такі показники дозволили багатьом державам суттєво знизити залежність від дорогого імпортного палива, зокрема LNG, який дедалі частіше програє цінову конкуренцію внутрішній генерації.





Як зазначила аналітик Ember Костанца Рангелова (Kostantsa Rangelova), квітневий рекорд був зумовлений поєднанням сприятливих природних чинників та сезонного зниження попиту. Весняні умови у північній півкулі забезпечують високу продуктивність сонячних станцій при стабільно потужних вітрах. Водночас період між опалювальним сезоном та початком сезону кондиціонування традиційно характеризується найнижчим споживанням електроенергії протягом року, що дозволяє суттєво скорочувати використання маневрової газової генерації.





На фоні цих досягнень уряди багатьох країн прискорюють плани розгортання нових потужностей. Індонезія оголосила про намір побудувати системи сонячної енергетики та накопичувачів обсягом 100 ГВт, а Південна Корея планує потроїти свої потужності відновлюваної енергії до 100 ГВт до 2030 року. Аналогічні кроки здійснюють Філіппіни та Таїланд, намагаючись убезпечити свої економіки від волатильності цін на викопне паливо та посилити політичну незалежність через використання власних енергоресурсів.





Історичний рекорд квітня 2026 року демонструє структурну вразливість газової енергетики перед стрімким масштабуванням відновлюваних джерел. Навіть під час гострої геополітичної кризи та дефіциту ресурсів світовий ринок реагує не збільшенням спалювання копалин, а прискореною інтеграцією вітру та сонця. Це підтверджує, що економічна доцільність зеленого переходу стала вагомішою за традиційні стратегії енергетичної безпеки, які раніше базувалися виключно на диверсифікації постачальників викопного палива.





Основним стратегічним ризиком залишається сезонна нерівномірність генерації та критична потреба у розвитку технологій зберігання енергії великої ємності. Хоча чисті джерела випередили газ у піковий для себе весняний місяць, річний баланс усе ще потребує підтримки стабільних потужностей для періодів низької інсоляції. Однак стрімке здешевлення акумуляторних рішень та амбітні державні програми у країнах Азії створюють передумови для того, щоб подібні рекорди стали постійною нормою, що суттєво підірве довгострокову конкурентоспроможність експортерів скрапленого газу.

