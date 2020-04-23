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Schneider Electric открывает доступ знаниям и экспертизы

23 апреля 2020 г., 14:25
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Schneider Electric открывает доступ знаниям и экспертизы

Компания «Шнейдер Электрик Украина» анонсировала инициативу, в рамках которой будет открыта бесплатная онлайн-школа по четырем основным направлениям:

  • распределение электроэнергии среднего и низкого напряжения;
  • электроустановочные изделия, системы управления для зданий и решения для построения инфраструктуры зарядки электромобилей;
  • промышленная автоматизация;
  • инженерные системы для ЦОД.


Отмечается, что создание Школы является частью образовательной программы «Шнейдер Электрик Украина», в которую входит также сотрудничество с высшими учебными заведениями Украины и открытый в 2018 году Учебно-демонстрационный Центр Innovation Hub в Киеве, в котором проводится углубленное обучение по различным темам.

Темы открытых вебинаров охватывают обзоры оборудования, его эксплуатацию, функциональные возможности, конструктивные особенности, используемое программное обеспечение, особенности проектирования, анонсы новых продуктов и решений, советы, опыт и инновации в сфере энергоменеджмента и автоматизации.

Цель запуска Школы - предоставить доступ к знаниям, как студентам, так и уже успешно работающим специалистам, которые не прекращают самосовершенствоваться. Онлайн-школа является также своеобразной базой знаний по продукции и решениям Schneider Electric. Если человек не имеет возможности подключиться к вебинару в момент его проведения, у него всегда есть возможность получить необходимый материал на сайте Школы, где хранятся все видео-записи и презентации.

«Профессионализм начинается с получения знаний и навыков. Чтобы быть специалистом, надо развиваться каждый день, особенно в такой сфере, как энергоменеджмент и автоматизация. В Украине мы оперируем уже 26 лет — за это время у нас сформирована профессиональная команда, которая готова предоставить все необходимое для повышения общего уровня технического образования специалистов и таким образом подготовить почву для цифровой трансформации электроэнергетического сектора в будущем. После получения знаний в Школе при необходимости человек может пройти специализированный очный курс обучения в Innovation Hub в Киеве и получить сертификат », - комментирует событие Михаил Бубнов, генеральный директор« Шнейдер Электрик Украина ».

Ссылки на Онлайн-школу Schneider Electric по направлениям:
https://school.seu.com.ua/industry
https://school.seu.com.ua/securepower
https://school.seu.com.ua/powerproducts
https://school.seu.com.ua/home_distribution


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