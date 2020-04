Мобильные рабочие станции HP ZBook обеспечат 17,5 часов работы от батареи

23 апреля 2020 г., 15:09

0

Tweet

Компания HP Inc. представила мобильные рабочие Z by HP - модели HP ZBook Studio и HP ZBook Create.



Как отмечается, новая серия высокопроизводительных устройств позволяет людям творческих профессий любого уровня подготовки — начинающим, продвинутым и профессионалам — создавать и воплощать в жизнь цифровые концепции и идеи. Ранее пользователям приходилось выбирать между тяжелыми рабочими станциями и громоздкими игровыми устройствами, чтобы получить необходимую для работы мощность. Сегодня HP расширяет границы возможностей для инженеров и людей творческих профессий, позволяя фотографам, видеоблогерам, графическим дизайнерам, архитекторам, кинематографистам и другим категориям пользователей достигать высот, которые ранее считались невозможными.



Особо подчеркивается, что для поколения Z потребность в творчестве является интуитивной, поэтому им необходимы устройства, которые помогали бы воплощать в жизнь все идеи так же быстро, как появляются и исчезают мемы и инфоповоды. Для тех, кто профессионально занимается творчеством — проектированием, моделированием, написанием программных кодов или разработкой приложений — мощные и компактные устройства Z by HP являются идеальным решением для выполнения ресурсоемких задач.



По утверждению производителя, HP ZBook Studio — мобильная рабочая станция с самой высокой удельной мощностью на кубический сантиметр, и HP ZBook Create — самый компактный в мире 15-дюймовый ноутбук для творчества и игр. За последние три года количество моделей в тонком и легком корпусе увеличилось на 47%, однако большинство из них по-прежнему не предназначены для сложных рабочих процессов, предполагающих использование профессиональных приложений, ресурсоемкой графики или точной цветопередачи. Последние дополнения к портфолио Z by HP специально создавались с нуля и полностью перерабатывались в соответствии с требованиями самых ресурсоемких креативных приложений и рабочих процессов.



В 2015 году Академия Кинематографических Искусств и Наук присудила компании HP престижную награду «Scientific and Engineering Award» за разработку дисплея HP LP2480zx Professional DreamColor . Рабочие станции ZBook Studio и ZBook Create впервые оснащены дисплеем DreamColor и обеспечивают 17,5 часов работы от батареи. При этом устройства гарантируют точную цветопередачу и отображение более миллиарда цветов для создания естественных теней и стабильных градиентов благодаря встроенному колориметру для автоматической самокалибровки, расширенному цветовому охвату 100% sRGB и Adobe RGB.



Пользователи могут проектировать, редактировать, осуществлять рендеринг и трансляцию видео, где бы они ни находились и какими сложными ни были их рабочие процессы. Это стало возможным благодаря графике Quadro или GeForce и процессорам Intel Core или Intel Xeon нового поколения.



Технология Z Power Slider обеспечивает пользователям максимальный контроль над производительностью и акустикой в процессе работы. В то же время алгоритм Z Predictive Fan Algorithm обладает интеллектуальным управлением работы вентилятора в зависимости от реализуемых задач и используемых приложений.



Новая система охлаждения с элементами из углеродных волокон обеспечивает продолжительную эксплуатацию устройства с максимальной производительностью. Специально разработанная передовая система охлаждения с элементами из титана отводит горячий воздух от процессора и графического сопроцессора по двумерным каналам, обеспечивая высокую удельную мощность, которая втрое выше, чем в решениях предыдущего поколения. В результате эта технология позволила уменьшить габариты ноутбука на 30%.



ZBook Studio и ZBook Create оснащены практически безрамочным экраном. При этом габариты новых ноутбуков на 22% меньше, чем моделей предыдущего поколения.



Клавиатура Z command создана специально для людей творческих профессий и обеспечивает комфортный переход с других устройств с аналогичной раскладкой. Клавиатура предусматривает возможность быстрого включения нужный функций и имеет максимально бесшумные клавиши, что позволяет полностью сосредоточиться на работе.



Лучшее в мире качество звука на 15,6-дюймовом ноутбуке для игр и творчества — насыщенные басы с отсечкой на 150Гц и динамики, настроенные специалистами Bang and Olufsen, создают вокруг пользователя объемное звуковое пространство. Новинки оснащены самыми мощными динамиками с самым качественным басом среди всех ноутбуков HP.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации