Hitachi Vantara представила новую платформу Virtual Storage Platform

23 апреля 2020 г., 13:45

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Компания Hitachi Vantara представила решение Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) E990 – новую платформу хранения данных для предприятий среднего бизнеса.



Как отмечается, демонстрируемые платформой E990 высокая производительность и низкие задержки позволяют обеспечить максимальную эффективность бизнес-приложений, а ведущие в отрасли возможности дедупликации данных гарантируют снижение затрат на СХД. Мощная система управления Hitachi Ops Center на базе искусственного интеллекта (ИИ) способна значительно упростить конфигурирование и предоставление ресурсов хранения для систем ИИ, машинного обучения и контейнеризованных приложений. Платформа E990 в сочетании с Hitachi Ops Center обеспечивает в составе семейства решений Hitachi Vantara для средних предприятий вариант СХД целиком на базе флэш-памяти NVMe. Он дополняет широкий ассортимент мощных инфраструктурных решений, которые обладают лучшей в своем классе производительностью и предусматривают характерную для Hitachi стопроцентную гарантию доступности данных для бизнеса любого масштаба.



Компания также анонсировала программную систему EverFlex от Hitachi Vantara, которая обеспечивает простой и гибкий выбор вариантов приобретения для платформы E990 и всего комплекса решений Hitachi Vantara. EverFlex включает различные модели ценообразования на основе фактического потребления, от простой платы за пользование продуктами до конфигурируемых сервисов с оплатой в зависимости от конечного результата и модели «Система хранения как услуга». Она позволяет предприятиям среднего бизнеса привести расходы на ИТ в соответствие с коммерческим использованием продуктов и услуг, обеспечивая эффективные способы снизить затраты, избежать недоиспользования емкости и предотвратить сбои в работе.



Согласно прогнозам, объемы данных возрастут на 23%, а бюджеты компаний на хранение данных увеличатся в среднем лишь на 10%, поэтому компаниям среднего размера понадобятся решения по сокращению затрат на СХД. Новая платформа Hitachi VSP E990 с решением Hitachi Ops Center обеспечивает ведущие в отрасли показатели дедупликации данных – 4:1, что вдвое превышает возможности ближайшего конкурента компании и гарантирует высвобождение до 75% емкости СХД.



Как полагают отраслевые эксперты из аналитической фирмы 451 Research (в настоящее время – подразделение в составе S&P Global Market Intelligence), 43% покупателей СХД не готовы удовлетворить растущие потребности в будущем. Hitachi Vantara VSP E990 в сочетании с системой Ops Center предназначена для решения именно этой проблемы. Предусмотренные в Ops Center средства управления на базе ИИ оптимизируют выделение ресурсов хранения таким приложениям с выгодой до 90%3. Они также позволяют устранить до 70%3 выполняемых вручную задач конфигурирования и предоставления ресурсов, предусматривая возможность в четыре раза ускорить анализ коренных причин проблем для поиска и устранения неисправностей.



Hitachi Vantara VSP E990 позволяет решить проблемы надежности инфраструктур данных, стоящие перед многими предприятиями: треть из них по-прежнему сталкивается с перебоями5 в работе или значительным падением производительности, которые связаны с недостаточной надежностью хранилищ. VSP E990 подтверждает многолетнее первенство Hitachi Vantara в обеспечении предприятий среднего размера надежными решениями по доступной цене. Платформа использует архитектуру целиком на базе энергонезависимой памяти (NVMe) и обладает ведущими в отрасли показателями IOPS по самой низкой цене (не более $0,03 за операцию ввода-вывода в секунду), а также сверхнизкими задержками, оптимизированными для наиболее требовательных к ресурсам приложений.



Новое решение EverFlex расширяет выбор доступных моделей ценообразования на основе фактического потребления, обеспечивая предсказуемость цен при использовании хранилищ по аналогии с облачными сервисами. Прежде всего оно позволит заказчикам оплачивать только используемые компоненты и привести расходы на технологии в соответствие с коммерческим использованием, обеспечивая экономию затрат до 20%3 за счет устранения необходимости платить за резервную емкость, необходимую в каждой системе. Дополнительные услуги обеспечат дальнейшее сокращение затрат и помогут избежать прерывания бизнес-операций благодаря предоставлению ориентированных на результат эксплуатационных сервисов, обеспечивающих более стабильные уровни обслуживания без увеличения нагрузки на персонал.



Платформа VSP E990 идеально подходит партнерам, ориентированным на инновации и стремящимся обеспечить важные преимущества для своих заказчиков из числа предприятий среднего размера. Hitachi Vantara продолжает вкладывать средства в реализацию понятной, выгодной и новаторской программы для партнеров, которая предусматривает инструменты поддержки, маркетинговые ресурсы и инициативы, предназначенные для дистрибьюторов и реселлеров, ориентированных на средние предприятия. Из публикации в блоге руководителя по работе с партнерами Hitachi Vantara Кимберли Кинга (Kimberly King) можно подробнее узнать о возможностях, которые открывает VSP E990 для партнеров, а также ознакомиться с комментариями представителей международного сообщества партнеров компании.

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