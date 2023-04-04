Schneider Electric очолила рейтинг Guidehouse Insights як постачальник ADMS  

4 апреля 2023 г., 16:21

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Компанія Schneider Electric, світовий лідер цифрової трансформації в області енергоменеджменту та автоматизації, визнана провідним постачальником за версією Guidehouse Insights серед постачальників ADMS-рішень. Позиція Schneider Electric №1 стала результатом інноваційної стратегії компанії відносно удосконаленої системи управління розподіленими мережами (ADMS) і плану рішень, заснованих на надійності та відмовостійкості, операційній ефективності, гнучкості та стабільності роботи енергомережі.

У звіті провідної аналітично-консультаційної компанії Guidehouse Insights оцінюється конкурентне середовище для рішень ADMS і те, наскільки добре постачальники можуть задовольнити потреби клієнтів. Дане дослідження покликане допомогти клієнтам і учасникам ринку краще зрозуміти які існують пропозиції рішень, їхню диференціацію та отримані результати у проєктах. «Це для нас велика честь отримати визнання лідера з ADMS від Guidehouse», — зазначив Алексіс Гренон, старший віцепрезидент цифрових мереж у Schneider Electric. «Завдяки нашій постійній увазі та значним інвестиціям у вирішення проблем операторів електромереж, що постійно зростають, ми надаємо широкий спектр можливостей і варіантів розгортання, які можуть масштабуватися від комунальних підприємств з обмеженими ресурсами до тих, що мають найсуворіші вимоги».

Оцінка компанії Schneider Electric в рейтингу світових лідерів ринку ADMS, складеному Guidehouse Insights, ґрунтувалася на таких критеріях, як:

• Бачення: Для того, щоб задовольнити зростаючі вимоги до надійніших, стійкіших, ефективніших та гнучкіших мереж, бізнес-моделі комунальних підприємств змінюються для надання ширшого спектра послуг, з метою приносити більше користі суспільству та відповідати розширенню нормативним вимогам. Schneider Electric задовольняє ці потреби, зосереджуючись на тому, як ADMS і ширша екосистема рішень повинні працювати злагоджено, щоб керувати життєвим циклом мережі. Це призводить до появи спільної архітектурної платформи, яка використовує вбудовану сумісність, максимізує цінність хмари, розкриває потужність штучного інтелекту, підтримує поетапне розгортання з підходом від мережі до моделі «споживач-виробник», є кібербезпечною та знижує загальну вартість володіння.

• Вихід на ринок і Партнери: Пропонуючи ADMS у всьому світі як безпосередньо, так і через

партнерську програму EcoExpert, компанія Schneider Electric доповнила свій портфель ADMS нещодавніми придбаннями (AVEVA з OSIsoft, AutoGrid, QMerit, EnergySage, EV Connect) та інвестиціями в стратегічних технологічних партнерів Microsoft і Esri, щоб збільшити цінність широкого асортименту рішень для цифрових енергомереж (Digital Grid).

• Технології: Останні досягнення з EcoStruxure™ ADMS 3.9 знижують загальну вартість експлуатації завдяки оптимізованому створенню та управлінню моделлю, а також пропонують вдосконалене керування відключеннями, цілісне управління розподіленими енергетичними ресурсами (DER), інтелектуальну сигналізацію та сертифікацію за останніми галузевими стандартами інтеграції (IEEE 2030.5 та IEC). 61850). Довгостроковість перспективи є прагнення до високої продуктивності (1 млн. оновлень і 300 тис. змін на секунду), кібербезпека (SDL із підтримкою NECR CIP і IEC 62443) і найбільша кількості вдосконалених програм.

• Портфоліо: Портфоліо рішень включає найширший у галузі спектр функціональних можливостей ADMS, включаючи моніторинг, планування, аналіз, роботу та оптимізацію в таких модулях, як SCADA, OMS, DMS, DERMS, перемикання, планування, моделювання та навчання всередині та поза центром керування. Широке портфоліо Digital Grid включає EcoStruxure™ Grid Operation (операції мереж для спрощеного розгортання), EcoStruxure™ DERMS, EcoStruxure™ ArcFM (GIS), Grid Asset Advisor (APM), Grid Metering (Analytics) і Energy Profiler Online (залучення клієнтів і реагування на попит для клієнтів C&I).

• Ціноутворення: Завдяки новій моделі ціноутворення на основі вартості, Schneider Electric пропонує більше гнучкості для клієнтів будь-якого розміру та географічного розташування, включаючи ринки, що розвиваються, і невеликі комунальні підприємства. Ця еволюція також найкраще підходить для моделей поетапного розгортання та нових хмарних пропозицій, які забезпечують більш гнучкі впровадження, які можуть починатися з вузького фокуса та масштабування для задоволення майбутніх вимог, що охоплюють безліч випадків використання.





Для отримання додаткової інформації про рішення Schneider Electric EcoStruxure™ ADMS відвідайте: EcoStruxure ADMS та EcoStruxure Grid Operation

А для того, щоб ознайомитись з ширшою пропозицією для «Енергомереж майбутнього», відвідайте наш вебсайт: Schneider Electric «Енергомережі майбутнього»

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