Дата-центри в США закупили 40 ГВт електроенергії поновлюваної генерації

4 апреля 2023 г., 16:25

За даними з нещодавно опублікованого звіту S&P Global, обсяг електроенергії відновлюваної генерації, що закуповується дата-центрами в США, склав 40 ГВт. За останній рік цей показник збільшився на 50%.



У групі найбільших споживачів на першому місці знаходиться Amazon, що зробила заявку на 20 ГВт, за якою розташувалися Google, Meta/Facebook та Microsoft.



Якщо говорити про глобальний ринок, ситуація приблизно така ж, стій лише різницею, що до найбільших споживачів увійшла ще Apple, а загальний обсяг закупівель корпораціями оцінюється в 45 ГВт. При цьому на частку гіперскейлерів припадає 57%.



Хоча великі дата-центри США замовили 40 ГВт, їх реальне споживання оцінюється трохи більш як 22 ГВт. Така різниця пояснюється бажанням убезпечити себе від дефіциту потужності, оскільки відновлювана генерація виконується на сонячних та вітрових станціях, де найчастіше спостерігаються значні перепади через непередбачувані зміни погоди.

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