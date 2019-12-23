SAS и Red Hat упрощают использование аналитики в гибридной облачной среде

23 декабря 2019 г., 15:45

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В рамках технологического партнерства SAS создает гибридное облачное аналитическое решение, предоставляя свою платформу на инфраструктуре Red Hat OpenShift, одной из наиболее востребованных корпоративных реализаций Kubernetes.

Многие компании продолжают миграцию в публичную облачную среду, поэтому платформа Red Hat OpenShift предоставляет решение для работы с контейнерами Kubernetes. Благодаря ему компании могут управлять своей инфраструктурой в гибридном облаке. Используя аналитику SAS в среде Red Hat OpenShift, они также оперативно получают практические результаты, сохраняя при этом гибкость и контроль над инфраструктурой для решения своих задач.

SAS Viya представляет собой современную облачную архитектуру, которая поддерживает гибкую разработку и интеграцию в бизнес-среду моделей машинного обучения, созданных как на SAS, так и с использованием открытого исходного кода. Эффективно используя cloud-native конфигурацию SAS Viya на инфраструктуре Red Hat OpenShift, клиенты получают широкие возможности выбора и управления решениями в гибридных средах.

Платформа Red Hat OpenShift позволяет автоматизировать развертывание, управление и масштабирование приложений, давая возможность сосредоточиться непосредственно на разработке, интеграции в бизнес и операционализации аналитики. Поскольку процесс разработки моделей стал более демократичным, благодаря применению решений с открытым исходным кодом и возможностям автоматизированного машинного обучения, вопросы, связанные с управлением моделями, являются последним препятствием для получения практической пользы для бизнеса. SAS Viya в Red Hat OpenShift предоставляет полный набор инструментов для разработки, интерпретации моделей машинного обучения и управления ими.

В рамках этого сотрудничества SAS создает также центр экспертизы (OpenShift Center of Excellence) для совместных разработок в части методологии распределения аналитических нагрузок в контейнерах Kubernetes и Red Hat OpenShift.

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