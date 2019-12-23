 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 51 (1196)

15.12 - 22.12

читать

Архив номеров

Что для вас является метрикой простоя серверной инфраструктуры?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

SAS и Red Hat упрощают использование аналитики в гибридной облачной среде

23 декабря 2019 г., 15:45
0 
 

SAS и Red Hat упрощают использование аналитики в гибридной облачной среде

В рамках технологического партнерства SAS создает гибридное облачное аналитическое решение, предоставляя свою платформу на инфраструктуре Red Hat OpenShift, одной из наиболее востребованных корпоративных реализаций Kubernetes.

Многие компании продолжают миграцию в публичную облачную среду, поэтому платформа Red Hat OpenShift предоставляет решение для работы с контейнерами Kubernetes. Благодаря ему компании могут управлять своей инфраструктурой в гибридном облаке. Используя аналитику SAS в среде Red Hat OpenShift, они также оперативно получают практические результаты, сохраняя при этом гибкость и контроль над инфраструктурой для решения своих задач.

SAS Viya представляет собой современную облачную архитектуру, которая поддерживает гибкую разработку и интеграцию в бизнес-среду моделей машинного обучения, созданных как на SAS, так и с использованием открытого исходного кода. Эффективно используя cloud-native конфигурацию SAS Viya на инфраструктуре Red Hat OpenShift, клиенты получают широкие возможности выбора и управления решениями в гибридных средах.

Платформа Red Hat OpenShift позволяет автоматизировать развертывание, управление и масштабирование приложений, давая возможность сосредоточиться непосредственно на разработке, интеграции в бизнес и операционализации аналитики. Поскольку процесс разработки моделей стал более демократичным, благодаря применению решений с открытым исходным кодом и возможностям автоматизированного машинного обучения, вопросы, связанные с управлением моделями, являются последним препятствием для получения практической пользы для бизнеса. SAS Viya в Red Hat OpenShift предоставляет полный набор инструментов для разработки, интерпретации моделей машинного обучения и управления ими.

В рамках этого сотрудничества SAS создает также центр экспертизы (OpenShift Center of Excellence) для совместных разработок в части методологии распределения аналитических нагрузок в контейнерах Kubernetes и Red Hat OpenShift.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  