Infortrend интегрировала сервер DaVinci Resolve в хранилище данных

23 декабря 2019 г., 16:05

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Компания Infortrend Technology представила легко масштабируемое хранилище для совместного использования EonStor CS, поддерживающее популярные программы для нелинейного видеомонтажа, включая DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro и Final Cut Pro. Система значительно упрощает совместное редактирование видеоматериалов сверхвысокого разрешения в формате 4K и выше.

В традиционной инфраструктуре база данных сервера проектов функционирует на отдельной рабочей станции и соединяется с другими станциями посредством одноранговой сети для совместной работы над общим проектом. Однако любой точечный отказ создает угрозу для всего проекта. Для решения этой проблемы компания Infortrend встроила проектный сервер DaVinci Resolve в хранилище медиаданных совместного использования и оснастила систему защитой RAID, гарантирующей высокую доступность информации. Упрощенная сетевая архитектура облегчает профессионалам видеоотрасли процессы развертывания и управления системой, предоставляя им возможность сконцентрироваться на создании контента.

Кроме того, совместное хранилище поставляется в комплекте с интиуитивно понятным управляющим ПО, ориентированным на упрощенное развертывание решения. Программное обеспечение EonOne предусматривает возможность создания двух учетных записей для разных функций управления. Один аккаунт предназначен для администратора эксплуатационно-технического обслуживания, использующего EonOne для создания пользовательских учетных записей и выделения лимитов хранения данных. Второй аккаунт предоставляется системному администратору, отвечающему за расширенные конфигурации и техобслуживание системы.

Отмечается также, что специалисты Infortrend также работают над созданием клиентоориентированной утилиты EonView, устанавливаемой на рабочих станциях Windows и macOS для автоматической детекции подключенных систем хранения данных и размещения назначенной файловой папки в соответствии с учетными данными пользователя. Эта умная утилита упростит сложный процесс развертывания хранилища и настройки сети, особенно для специалистов по созданию видеоконтента, не знакомых с технологиями ИТ.

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